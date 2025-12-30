瞄準台灣北部！共軍：平潭PCH191火箭完成射擊

央視釋出的畫面顯示，解放軍艦隊早於29日抵達指定位置時，便已率先展開主副砲射擊。（圖／翻攝自微博@東部戰區）





解放軍東部戰區證實，今晨已針對台灣北部海域實施遠程實彈射擊並達成預期效果。然而，對比官方宣稱演習於30日上午8時啟動，央視釋出的畫面卻顯示，解放軍艦隊早於29日抵達指定位置時，便已率先展開主副砲射擊，並同步啟動防空、反導及對海實戰演練，以此展示其阻絕國際勢力介入台海的決心。

在兵力部署上，兩棲攻擊艦「海南艦」已抵達我東南海域，以直升機協同掛彈轟炸機進行模擬攻擊。

目前最受矚目的是火箭軍動向，部隊正針對台灣固定與移動目標進行飽和打擊及追蹤鎖定演練；各界高度關注解放軍是否會重施故技，仿效2022年裴洛西訪台後的模式，再次發射彈道飛彈飛越台灣上空，藉此對我方施加極限壓力。

除了軍事施壓，中國海警亦配合演習進逼我外島禁止水域，除刻意卸下艦砲砲衣擺出接戰姿態，更執行所謂「執法巡查」與「登船臨檢」科目。

解放軍同時展開文宣攻勢，發布模擬攻擊台灣南北港口、切斷能源補給線的影片；海警人員甚至以國、台語雙聲道向我方喊話，警告「為台獨賣命死路一條」，意圖透過心理戰營造臨戰氛圍。

此次代號「正義使命」的演習是2025年的第二波行動，時機點引發各界揣測。專家分析指出，中國大陸目前正處於經濟停滯期，社會不滿情緒有逐漸升高的趨勢；北京當局選擇在歲末年終進行大規模軍演，除了對台威懾外，極可能意在透過外部衝突轉移內部矛盾，藉此分散民眾對國內問題的注意力。

