瞄準寒假上網需求 台灣大推5G全速吃到飽預付卡

【記者趙筱文／台北報導】寒假返鄉、出遊與追劇潮同步湧現，上網需求明顯升溫。台灣大哥大鎖定短期高用量與學生族群，正式推出兩款全新5G預付卡方案，包括主打寒假重度使用的「5G30日全速吃到飽1,400元」，以及一次購買、長期使用的「5G180日全速吃到飽6,000元」，平均每月僅需1,000元即可暢享高速5G，搶攻寒假與新學期的5G體驗市場。

台灣大哥大指出，寒假期間影音串流、即時通訊與線上娛樂使用量明顯提升，網路速度與穩定性成為關鍵。新推出的「5G30日全速吃到飽1,400元」預付卡方案，補齊市場上少見的5G短天期全速選擇，特別適合寒假期間密集追劇、玩遊戲與高頻社群互動的族群，也讓既有4G用戶在無需長期綁約的情況下，彈性升級體驗5G高速網路。尚未申辦台灣大哥大預付卡的用戶，可至直營與加盟門市辦理；既有預付卡用戶，則可透過直營、加盟門市、官網、APP及便利商店儲值使用。

另一款「5G180日全速吃到飽6,000元」方案，主打長天期、高CP值使用情境，延續過往4G長天期方案的使用習慣並升級至5G規格，平均每月1,000元即可享有高速網路，特別適合在台就學、交換或長期停留的外籍學生，寒假一路用到開學不中斷。該方案可於台灣大哥大直營、加盟門市及機場通路申辦。

除兩款5G預付卡新品外，台灣大哥大也同步提供多元既有儲值型方案，滿足不同預算與使用需求。其中「5G30日60GB量到降速至10Mbps999元」方案，適合希望以較親民價格體驗5G的用戶；「4G30日全速吃到飽899元」方案，則持續受到重視穩定連線族群青睞。

