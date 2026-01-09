瞄準年節汰舊換新 全國電子推「一月破盤」搶攻家電與3C換機潮

進入農曆年前採購高峰期，家電與3C通路率先掀起價格戰，大家電詢問度也逐漸攀升。隨著部分指定大家電價格下探6折起、筆電最低65折起，加上銀行滿額登錄回饋最高可達23,000元，全面滿足消費者新年換機、添購與升級需求。

因應市場需求，全國電子自1月9日起至1月19日推出年度重點檔期「一月破盤」，集結大家電、3C、廚電與小家電等全品類，祭出單筆滿額精選好禮加一元多一件，以滿10萬元以上則有SNOOPY行李箱套組、喜特麗雙口台爐等好禮選一，滿20萬除濕機、電動牙刷、blueair清淨機、會員點數3000點好禮四選一，滿50萬dyson清淨機、輝葉沙發按摩椅、咖啡機好禮三選一。並整合會員、行動支付與銀行刷卡回饋，以及LINE好友專屬最高1000元折價序號抽獎、加一元送沙發按摩椅等。部分登錄與品牌加碼活動打造「價格到位、回饋到頂」的最強檔年前破盤特惠。

廣告 廣告

「這家電，不只專業而已！」全國電子深知，家電不只是規格與價格，而是陪伴一家人日常生活的重要夥伴，全國電子一月破盤活動1月9日強勢登場，價格到位、回饋到頂一次滿足。

大家電使用年限已超過五年，不僅耗電量增加，也較容易在年節高使用頻率下出現狀況，讓消費者更傾向在過年前先行汰換。全國電子推出大家電破盤優惠，指定大家電最低6折起；全館家電9折優惠；電視、冰箱、洗衣機、冷氣等四大家電單筆消費滿25,000 元送1,000點會員點數；指定冰箱滿額登錄抽8,888元新春大紅包；指定電視最高送18,000元現金紅包；指定洗衣機最高現折3,000 元。另外，冰箱、空調政府節能補助最高5000元，假日購買環保綠點商品最高再送1000元，搭上政府補助年前無痛換新就趁現在。

破盤檔期中，指定電視最高送18,000元現金紅包，75 吋以上電視加購Soundbar可獲888點會員點數，並同步推出延長保固方案，加購價1,450元起，最高可延長至五年。

隨著過年期間親友聚會、追劇與串流影音使用時間拉長，客廳娛樂設備成為許多家庭優先升級的空間，75吋以上機型更是首選。此次破盤檔期中，指定電視最高送18,000元現金紅包，75 吋以上電視加購Soundbar可獲888點會員點數，吸引消費者一次完成影音升級。針對高單價商品，全國電子也同步推出延長保固方案，加購價1,450元起，最高可延長至五年。

除了大家電，3C 產品也是年前採購清單的重要一環。全國電子指出，隨著工作、學習與娛樂皆整合在同一台設備上，筆電與平板的升級需求增加。檔期內，筆電最低65折起；並提供舊換新方案，最高可折抵19,500元，降低消費者升級門檻；平板、顯示器與各式周邊設備也同步推出破盤價。數位3C單筆消費滿5,000元，有機會抽中日本東京雙人來回機票。

近年消費者愈來愈重視居家清潔與空氣品質，全國電子在檔期中特別推出空調清洗服務，室內機清洗每台優惠價1,899 元，室外機加購僅需500元，全程由專業技師依標準流程執行，以30天保固等四大保障協助家庭在年前完成深層清潔。

廚房家電方面，為滿足新年入厝與設備汰換需求，指定廚電組合瓦斯爐、抽油煙機最高現折3,000元，洗碗機、淨水器與衛浴設備也有最高折2,000元回饋方案，讓年節備餐與日常使用更省力。全國電子指定洗碗機推出「3 大安心保證」，提供最長 90 天免費體驗、最高 24 期 0 利率分期，並享一次專業場勘服務。從試用、付款到安裝評估一次到位，讓消費者輕鬆升級生活，也充分體現「這家電，不只專業而已」的服務精神。

在小家電與生活家電類別，全國電子則主打彈性回饋機制。指定小家電單筆消費滿5,000元可抽免單，並依消費金額提供5%至 11%回饋，另搭配多款新春好禮選擇。部分小家電也可加購延長保固，最高可延長至四年，滿足不同家庭對使用年限與安心感的期待。

全國電子一月破盤期間指定小家電單筆消費滿5,000元可抽免單，並依消費金額提供5%至 11%回饋。部分小家電也可加購延長保固，最高可延長至四年，滿足不同家庭對使用年限與安心感的期待。

多數家庭而言，年前購買家電與 3C 產品，不只是比較價格高低，更在意安裝是否確實、舊機回收是否便利，以及售後服務是否完善。「這家電，不只專業而已」，全國電子透過門市專人諮詢、到府安裝、舊機回收與延長保固等一站式服務，從選購到使用每一個環節都替消費者設想周全，協助家庭在年節前把生活所需一次準備到位，也讓購買家電不再是負擔，而是一段輕鬆、安心的體驗。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

寒流發威！桃園社會局關懷街友 發放保暖物資

桃園環保局嚴格把關廚餘流向與烹煮流程 避免衍生疫情風險