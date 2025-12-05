瞄準忠誠僚機訂單！諾格「魔爪」亮相 強調「可消耗」戰力

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在未來的無人機軍備競賽中扳回一城，美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman，下稱諾格)近日在加州莫哈韋(Mojave)正式公開代號為「魔爪專案」(Project Talon)的新型自主戰鬥無人機。這款無人機針對美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」(CCA)計畫的需求量身打造，主打大幅降低成本與縮短製造時間，意圖解決先前因價格過高而競標失利的痛點。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，諾格航空系統部門總裁瓊斯(Tom Jones)在發布會上坦言，公司在空軍第一輪CCA競標中提出的設計雖在技術性能上獲得高分，但因價格與可負擔性評分較低而未能得標。因此，「魔爪專案」的核心目標就是修正這些問題。

廣告 廣告

瓊斯指出，新機型的目標是在保留原設計性能的前提下，實現更快速、更低價的生產。諾格估計，相較於第一輪競標的提案，「魔爪」無人機的重量減輕了約454公斤，零件數量減少了50%，建造時間也縮短了30%。這是透過與旗下子公司「縮尺複合材料」(Scaled Composites)的聯合工程團隊，採用全複合材料結構並優化設計流程所達成的成果。

瓊斯強調，協同作戰飛機的核心概念在於「可負擔的數量」(affordable mass)。他解釋，由於這類無人機將被投入消耗戰中，戰損在所難免，因此不僅造價要低，還必須具備快速量產補充的能力。從專案啟動到首架飛機完成起落架支撐測試(weight on wheels)，諾格團隊僅花費了15個月，預計首飛將在專案啟動兩年內(約明年秋季)進行。

儘管諾格高層未明確承諾將以「魔爪」參與空軍CCA計畫的第二輪競標，但也未排除此可能性，並透露已有美軍其他軍種及國際客戶對此機型表達興趣。此前，航空界盛傳諾格正在開發代號為「蓮花專案」(Project Lotus)的神秘機型，瓊斯證實「魔爪」即為該項目的正式成果。

美國空軍預計在2026財年初頒發CCA第二輪的「概念精進合約」，各家防務大廠已展開激烈競爭。除了諾格的「魔爪」，洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)著名的「臭鼬工廠」也於9月宣布正在打造代號「費克提斯」(Vectis)的匿蹤戰鬥無人機原型；通用原子(General Atomics)則力推由國防高等研究計劃署(DARPA)資助開發的「Longshot」無人機；Shield AI也推出了X-BAT概念機，競逐未來空戰的無人僚機大餅。

【看原文連結】

更多自由時報報導

問一下也不行 俄知名部落客問擊沉四川艦要幾枚飛彈 微博大炸鍋

海軍701反潛作戰隊長被爆剛上任就率隊喝花酒 遭記過二次調職處分

路透獨家：中國百艦齊發！最大規模海上部署 範圍橫跨黃海至南海

賴總統點將》獲白沙屯媽祖庇佑 陳俊源中將還曾當過「點主官」

