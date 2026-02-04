瞄準新北！李四川將辭副市長明志？蔣萬安一句話吐心聲

李四川傳將辭副市長明志，蔣萬安打趣快過年考慮他的心情。資料照 台北市政府提供



輝達落腳北士科案將告一段落，友人建議台北市副市長李四川公開宣布請辭副市長、瞄準參選新北市長。對此，台北市蔣萬安今（4日）回應，「要過年了，考慮一下我的心情，好不好。」他說，最重要在現階段續推動各項施政，為市民爭取各項福祉。

《太報》獨家報導，新北市長選舉國民黨人選未定，李四川與新北市副市長劉和然協調卡關，民眾黨主席黃國昌設競選總部步步進逼。據了解，李四川近日聽取友人建議，將決定是否公開宣布請辭台北市副市長明志，不論是否代表國民黨出馬，都不會留在台北市長蔣萬安副手的位置，展現破釜沉舟決心，甩藍白三腳督漩渦。

廣告 廣告

至於與台北市議員徐弘庭的聯名春聯「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」，遭解讀是繼承前總統馬英九志向的蔣萬安，即將踩著台中市長盧秀燕千里騰飛，蔣說，有關發春聯，他都配合議員聯名，並打趣現在都說「金馬熊讚」。

更多太報報導

鄭麗文再喊我是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

內幕／甩黃國昌、劉和然漩渦 李四川擬宣布辭蔣萬安副手明志

「柯文哲時代取消」 北市議員籲蔣萬安恢復「滅鼠週」