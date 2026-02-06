瞄準日本不動產熱潮！國泰009817今掛牌 台日投資達新里程碑

【記者呂承哲／台北報導】國泰日本不動產ETF（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，今（6）日正式掛牌上市，以10.03元開出，但受大盤回檔影響，盤中一度下探至9.93元，小跌0.1元。

臺灣證券交易所同日舉行掛牌典禮，009817甫上市規模即突破新台幣50億元，成為全台規模第二大的日股ETF，也為台灣投資人提供參與日本不動產市場的嶄新管道。典禮以擊鼓與祥獅獻瑞揭幕，象徵基金正式登場，台日金融機構高層齊聚祝賀，展現台日資本市場交流持續深化。

廣告 廣告

出席貴賓包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸，以及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川，以及大和資產管理社長佐野径到場見證。

林修銘表示，009817不僅是國泰投信首檔台日跨境連結式ETF，也是台灣首檔投資日本不動產的ETF，為國內投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，進一步豐富ETF商品線，強化國人長期資產配置選擇。

林修銘指出，此次合作充分展現台日資本市場在制度、產品與專業上的高度互信。回顧去年，大和資產管理率先在日本發行連結台灣ETF的跨境商品，掛牌後資產規模成長超過6倍，反映日本投資人對台灣產業實力的肯定。林修銘強調，證交所也將持續深化與全球交易所合作，協助拓展跨境ETF布局，推動台灣邁向亞洲資產管理中心目標。

李偉正表示，國泰投信自2015年推出首檔ETF以來，產品線已擴展至38檔，受益人數超過300萬，布局橫跨多市場、多資產。繼去年將台灣科技主題ETF連結至日本市場後，今年再攜手大和資產管理，把具代表性的日本REITs投資機會引進台灣，補足市場空白，也呼應台灣邁向亞洲資產管理中心的政策方向。

圖為臺灣證交所董事長林修銘（左4）、東京證交所社長岩永守幸（右4）、國泰金控總經理李長庚（左3）、國泰投信董事長李偉正（左2）、大和資產管理社長佐野径（右3）、國泰投信總經理張雍川（左1）、大和證券專務董事鈴木直樹（右2）、國泰投信投資長蔡宜芳（右1）。國泰投信提供

佐野径指出，日本新政府上任後，日經指數與J-REITs指數延續成長動能，海外資金持續流入，其中台灣投資人參與度尤為突出。相較直接赴日置產門檻高，透過ETF即可小額參與、分散布局多元不動產，009817作為台灣首檔以J-REITs為核心的ETF，具高度市場指標意義。

009817追蹤「iFree ETF 東証REIT指數」，成分涵蓋東京證交所掛牌的全部REITs，投資標的橫跨商辦、住宅、物流、零售與飯店等，具備成分透明、交易便利與半年配息特色，適合小資族與退休族進行中長期資產配置。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

滑網友20年前影片驚見「亡母」 苗可麗哭慘了：祢一直都在

台北寒舍艾美攜手Pandora打造情人節甜蜜聯名下午茶 推甜蜜住房專案

國城+高興昌雙強聯手 總銷百億Y10聯開案動土房價估5字頭

