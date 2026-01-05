瞄準日本 國泰投信免費理財講座報名中

【記者柯安聰台北報導】來聽講座一窺日本不動產商機！日本經濟走出失落的30年，已實現連續5季實現GDP正成長，預計今年會保持溫和成長態勢，但觀察東京房價，即便隨著經濟復甦逐步走入上行趨勢，但平均價格卻仍不到台北的一半。觀察日本房地產交易火熱，2025年前3季投資額合計約4.99兆日圓，已超過2024年全年總額。但跨境直接投資海外不動產手續繁雜，國泰投信建議，無法親力親為管理海外不動產、或資金有限的投資人，可善用國泰日本不動產（009817）來佈局，基金發行價只要新台幣10元、1萬元即可入手1張，投資門檻較低，預計於2026年1月19至21日展開募集。



國泰日本不動產基金經理人游凱卉指出，009817為國內首檔聚焦日本REITs題材的ETF，基金之連結標的基金追蹤東証REIT指數，該指數涵蓋在東京證券交易所上市的日本不動產投資信託（J-REITs），掌握核心地段之多類型不動產，如辦公室、物流、零售、住宅、飯店等，兼顧成長潛力與防禦特性，透過009817投資人可省去簽約、換匯、管理等成本，有望追逐更高的投資效率，也不用擔心語言隔閡，錯失獲利契機。



游凱卉進一步補充，現在即是投資J-REITs的好時機，日本是觀光大國，人潮帶動商圈租金大漲，疫情過後除了商圈人潮回流，AI、半導體相關產業進駐，也帶動大量的辦公與商用不動產需求，從近期的市場資料可以看到，東京主要商辦的空置率持續下降、租金則穩定上揚，以日本商業最核心的東京辦公室來看，空置率僅約2%，加上日圓甜甜價，台幣投資力提升，對台幣投資人而言，具有相對進場優勢。



國泰投信指出，從政策面來看，日本法規規定J-REITs必須將至少90%盈餘分配給股東，大幅高於日本企業平均水準(約35%)，種種因素讓日本房地產市場成為外資青睞之處，適合有現金流需求的投資人。（自立電子報2026/1/5）