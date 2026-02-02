瞄準未來！賴清德：AI改變世界是現在進行式

▲賴清德表示，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，台灣必須加緊腳步，瞄準未來。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（2）日表示，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，台灣必須加緊腳步，瞄準未來，確保下一世代的競爭優勢，而去年政府提出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，希望在2040年能夠培育50萬名AI應用人才，並創造15兆元產值。

賴清德今接見亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊時表示，亞太資通訊科技聯盟大賽被譽為亞太資通訊界的奧斯卡獎，去年12月台灣睽違9年再次舉辦大賽，且在13個印太經濟體、共256件作品中脫穎而出，一共拿下10面金牌、8面銀牌、6面銅牌，不僅成績亮眼，更刷新大會紀錄，非常不容易。

賴清德感謝亞太資通訊科技聯盟、主辦城市高雄市政府的支持，以及數發部和台北市電腦公會的努力，讓各國代表隊都能在無後顧之憂的環境中盡情發揮，同時感謝台灣的國際評審秉持高度專業與公正，給予代表隊寶貴建議和肯定。

賴清德指出，今年台灣的得獎隊伍橫跨消費者端應用、社群服務、工業應用、商業服務、政府與公共服務、學生組等組別，不只展現各團隊長期投入研發、持續精進的努力，更代表台灣資通訊研發與創新實力已經在世界舞台上發光發熱，要代表政府感謝大家的付出，讓台灣持續進步發展。

賴清德談到，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，台灣必須加緊腳步，瞄準未來，確保下一世代的競爭優勢，去年政府提出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，希望在2040年能夠培育50萬名AI應用人才，並創造15兆元產值；此外，持續布局量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術，確保台灣的長期競爭力，未來也將從算力、資料、人才、行銷、資金等五大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向「創新經濟，智慧國家」的目標。

賴清德認為，科技真正的價值在於解決問題、改善生活，政府會持續努力打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型過程中不遺落任何一個產業、任何一家公司或族群。

賴清德並肯定在座參與亞太資通訊科技聯盟大賽的選手，都是台灣邁向智慧國家的生力軍，期待有更多青年學子、產業先進與創新團隊能夠善用此一競賽平台，與印太夥伴展開更多交流與合作，拓展台灣國際影響力。

賴清德再次恭喜所有獲獎團隊，強調政府會繼續做大家夢想路上最堅實的後盾，支持每一位參賽者將創意與技術真正落地，為台灣、也為印太區域，創造更智慧、更美好、也更具包容性的數位未來。

