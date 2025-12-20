瞄準水質敏感用戶 台水2026年初啟動聯名客製化供水

（中央社記者曾智怡台北20日電）為增加水費以外收入，台水端出「台水嚴選」計畫，與淨水設備業者合作，以回應終端用戶對特殊用水品質的要求，初步鎖定對象包括住宅建案、高科技廠等，預計明年1月完成設備廠商遴選作業後正式啟動，收益採分潤方式。

台灣水價居全球後段班，但水價調整牽動民生物價，台水轉而思考提供「客製化供水」服務增加收益，經醞釀逾半年，「台水嚴選－產品聯名授權」品牌合作計畫出爐。

「台水嚴選」並非由台水自行生產或銷售淨水設備，而是採取品牌授權方式，透過公開遴選機制，與具備專業實績的淨水處理設備廠商合作，台水扮演品質把關角色，負責訂定認證標準、執行水質功能性檢測等；產品的設計、生產、銷售、安裝與售後服務，則全數由合作廠商負責。

在此模式下，台水不需承擔生產及庫存成本，能以極低投入創造穩定現金流。

台水表示，雖然目前台水供應的自來水皆符合飲用水標準，但建築物內線老化或水塔維護清潔問題，用戶對終端用水產生疑慮，加上工商業用水對水質具有高度敏感特殊需求，因此將服務深入延伸至用戶端的淨水設備認證，確保用戶用水品質。

台水指出，台灣淨水及水處理設備市場長期維持穩健成長，特別是在高科技產業、醫療照護及大型建築領域，對高品質用水系統的投資需求明顯，具備可觀的內需市場規模。

推動策略上，台水與合作廠商初期將以醫療照護機構、旅宿業、住宅建案及工商業用水等對特殊水質高度敏感的場域為主要對象，未來再視市場反應逐步擴展。台水評估，最快導入應為建商新建案，亦可作為建商對外宣傳亮點。

預估收益方面，合作廠商需支付權利金及檢測費用，權利金設定比例不得低於8%。台水內部以4年期合約、總銷售額2.5億元計算（年銷1000組設備），4年淨收入約2000萬元，如能成功切入建案、旅宿、醫療照護機構及工商業戶等市場，預期收入將更可觀。

台水總經理李丁來指出，在全球淨水及水處理設備市場持續成長趨勢下，透過國營事業的授權合作及認證，可協助國內設備業者強化品牌形象、提升進軍國際市場的競爭力；同時，在水價長期難以合理調整政策環境下，也能藉由活化品牌資產價值，轉化為實質營收，稍解台水窘迫的財務壓力。（編輯：翟思嘉）1141220