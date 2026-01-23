瞄準海外市場！車美仕營收142億元創新高 聚焦4主軸布局下一波成長動能

和泰集團（2207）旗下、日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司「車美仕（TCD）」，近年積極擴大全球市場布局，公布2025年合併營收達新台幣142億元，再創歷史新高，展現其在汽車用品研發、系統整合與客戶服務領域的長期深耕成果。

2025年海外客戶營收約達42億元，成為推升整體營收成長的關鍵動能。車美仕近年透過產品升級與深化在地夥伴合作，逐步建立穩健的海外營運基礎。

車美仕總經理劉傳宏指出，2025年海外市場表現亮眼，除既有市場持續穩定成長外，公司也在美國、加拿大與印度等新市場陸續開始出貨，訂單表現優於預期，有助於海外營運結構更加多元且具韌性。

車美仕長期深耕影音主機、安全科技與車聯網應用等核心產品線。其中，車聯網相關業務已成為公司近年重要成長引擎，目前在台灣註冊會員數突破36萬人，並同步推展至海外市場。

隨著全球汽車產業加速邁向智慧化與聯網化，車美仕將持續結合新產品開發與車聯網應用，打造完善的汽車用品生態系，強化產品價值鏈競爭力。

展望2026年，劉傳宏對整體營運前景維持審慎樂觀，並提出4大成長主軸：

持續強化核心產品競爭力 加快新產品上市節奏 深化海外市場經營布局 導入更多數位化與AI應用

此外，公司也規劃在既有小型車用品穩固基礎上，進一步擴大大型商用車用品研發與投資，打造更完整且多元的產品線，為未來營收成長注入新動能。

