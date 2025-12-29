瞄準癌前病變！牛津大學研發「抗癌疫苗」 訓練免疫系統清除異常細胞

英國牛津大學研究團隊與英國製藥廠葛蘭素史克（GSK），合作推動一項劃時代的癌症預防研究，最快2026年展開臨床試驗。這項研究在於癌症尚未形成前，提早啟動免疫系統反應，防堵乳癌、卵巢癌與大腸癌等發生，目標將這些疫苗整合為一劑「抗癌疫苗」，若研發成功，每年全球最多可望挽救約360萬人的生命，甚至延長人類平均壽命。

只需一劑疫苗，就能預防多數癌症

綜合外媒報導，這項癌症預防研究是由牛津大學腫瘤學教授莎拉．布拉格登（Sarah Blagden）領導。英國每年因為癌症而死亡的人數達16.7萬人，其中乳癌、肺癌、腸癌與攝護腺癌為主因。「只需一劑疫苗，就能預防多數重大癌症」莎拉在收聽廣播節目時頓悟，意識到醫學研究或許應該更著重於「預防癌症的發生」，而不是等癌症完全形成後才加以治療。

「這可能是第一款真正能夠在癌症尚未生成前，就加以預防的疫苗。」莎拉指出即便是肺癌，通常需要10年以上的時間，才會在肺部逐漸形成。在這之前會先經歷「癌前病變」（pre-cancer）的階段，也就是癌細胞在真正成為惡性腫瘤前所經過的狀態。她表示「在這個階段，細胞已經開始朝癌化轉變。我們所做的就是設計一款疫苗，啟動免疫系統，將這些正在轉變的細胞清除。」

不過，莎拉坦言「點子人人都有」，但真正要讓計畫啟動卻是相當艱辛，為了讓計畫能夠順利進行，莎拉坦言花費很多心力才說服外界，她表示「我們最終的目標，是把這些疫苗整合成一劑，提供給大眾甚至是孩子接種，讓他們未來罹癌的風險大幅降低。這就是我們的藍圖，希望能在未來10年或最遲20年內實現。」

拚10年內問世 每年有望拯救360萬人

目前該計畫已經獲得英國國民保健署（NHS）、英國癌症研究機構（Cancer Research UK）以及多家大型製藥公司的支持。根據英國《獨立報》（The Independent）報導，該研究計畫GSK投資高達5000萬英鎊，支援3年內的研發與實驗進展。GSK表示這次合作結合雙方科學實力，能加速對癌前細胞弱點的理解與應對策略，希望為癌症高風險族群帶來關鍵的預防性突破。

如果這款疫苗能夠通過臨床試驗成功問世，不僅會成為全球癌症防治的重大里程碑，每年最多還可以挽救約360萬人的生命，並有望延長人類平均壽命。研究人員也指出，希望未來能夠讓年輕族群免費接種，藉由疫苗介入癌前病變階段，訓練免疫系統清除異常細胞，預防惡性腫瘤生成。