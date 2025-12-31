瞄準百萬人潮！4大超商「跨年夜補給戰開打」 熱食、行動車、會員經濟一次看
隨著2026年倒數計時，全台跨年與演唱會活動超過40場，北台灣信義區、淡水漁人碼頭等熱點湧入百萬人潮，超商業者7-ELEVEN、全家便利商店與萊爾富全面啟動「跨年戰備模式」，從臨時販售車、現煮熱食到人流動線調整，全力搶攻「即時補給」商機。
7-ELEVEN三路佈局：行動購物車、Fresh新店、線上線下優惠同步開跑
7-ELEVEN今年號召近千家門市加倍備貨與人力，並出動2台「OPEN!行動購物車」進駐台北101與淡水漁人碼頭。同步開幕的雙北首間Fresh橋港門市主打生鮮蔬果與「!+? CAFE RESERVE + TEA」茶飲吧，瞄準八里在地生活圈。
元旦起推出「滿222送20元購物金」、CITY系列飲品5折起組合，並結合OPENPOINT點數抽「CT AMAZE成軍見面會」，持續強化會員經濟。跨年夜限定的「重量級大雞排」與皮蛋風味洋芋片等創意零食，也成為跨年補給話題商品。
全家鎖定演唱會與跨年夜，從熱食到霜淇淋全面升溫
全家便利商店今年在信義區、台北大巨蛋周邊、全台跨年商圈數百家門市同步「5倍動員」，加設臨時攤位與收銀機，強化熱食供應。
熱門商品包括「SOHOT炎選」炸物桶、南洋風「馬尚煮」、以及與海底撈合作的「川味麻辣鍋」；針對獨享族群，全家以「I人跨年」為題推出「宅家鍋＋雪碧」優惠抽活動，主打「一人狂歡」市場。
線上平台「隨買跨店取」則祭出Let's Café與Let's Tea年度組合，咖啡、霜淇淋等品項最低52折起，串聯跨年到元旦的消費連動。
萊爾富「拆門迎跨年」戰術登場，信義兩店業績衝百萬
面對信義計畫區煙火與大巨蛋人潮，萊爾富直接「拆門迎跨年」。信義市府站店與信義興隆店拆除自動門與冰箱門、擴大出入口動線，並加派10倍人力，確保民眾快速補給。
熟食區主打新品「煙強香腸」、黑輪與茶碗蒸任選優惠，預估跨年夜銷售可達平日70倍。萊爾富同時加碼「斗篷衣」、「暖暖包」等防寒商品，搭配「Hi café」熱飲第2杯5元、「極8.8調酒」與「臺虎啤酒」優惠，全面搶攻跨年夜飲食與保暖需求。
OK超商加入戰局：熱食業績可望暴增10倍，行動超商進駐信義現場
OK超商表示，據後台銷售數據提前啟動跨年布局，全台指定需求門市加強備貨，部分門市備貨量提升最高達5倍。其中熟食商品需求明顯攀升，估業績可望成長10倍，成為跨年夜最具爆發力品項。
OKmart行動超商「OKmove」也將進駐台北101跨年現場，主打即食熱食與熱飲，搶攻「現買現吃」的臨場補給需求，瞄準信義區預估逾10萬名跨年人潮商機。
跨年後怎麼延續熱度？
超商不僅打跨年夜「即時補給戰」，更布局元旦後消費延伸。7-ELEVEN整合博客來線上書店舉辦「年度百大書展」與「賀歲新春年節主題展」，強化文創與禮贈品消費；全家與萊爾富則持續推動APP會員活動與支付優惠，讓跨年人潮轉化為忠誠客戶。
