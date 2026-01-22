瞄準高端宴會浪潮！漢來美食推預約制「聚薈所」
記者李鴻典／台北報導
搶攻「包廂經濟」商機，漢來美食集團宣布在台北漢來大飯店館內推出以預約制為經營模式的「聚薈所」，起桌客單價2,880元；漢來美食集團說，「聚薈所」是展現主廚廚藝的絕佳舞台。集粵、川、滬和異國料理於一席，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現，是漢來美食這次想要端出來的「上等牛肉」。
根據市場觀察，2026年的宴會市場呈現「規模縮小、質感提升」的特徵，「微型宴會」與「商務家宴」成市場主流。看準市場的變化和需求，台北漢來大飯店的二樓即將在農曆年前開出一家「預約制」頂級包廂餐廳「聚薈所」。內部擁有5間坪數在9-36 坪不等的包廂，分別規畫了10人桌、14人桌、18人桌及24人桌；附帶客廳和化妝室的獨立空間以及高規格隔音和音響設備，另外還有一間配置投影螢幕、可容納3-4桌10人座的小型宴會廳，可提供團體聚餐、會議、展覽等多功能使用。
漢來美食總經理林淑婷指出，將二樓原本要經營餐廳的位置設定成為「全預約制」包廂的想法，就是因為我們進駐南港區經營宴會廳和「東方樓」高級粵菜餐廳之後，發現市場對於高私密性的包廂有著非常大的需求，尤其是座位數在10-20人的中大型包廂，經常得提前一、兩個月卡位才能訂到。加上大型購物中心LaLa port開幕之後，精品及化妝品廠商也有針對VIP顧客需要具隱密性包廂的需求，因此，具備優質餐飲服務和舒適空間的包廂就成為最搶手的選擇。
漢來美食表示，堅強的餐飲實力和創新廚藝一直是漢來美食集團的優勢，以預約制為經營模式的「聚薈所」當然更是展現主廚廚藝的絕佳舞台。集粵、川、滬和異國料理於一席，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現，是漢來美食這次想要端出來的「上等牛肉」。起桌客單價2,880元相對於其他五星級飯店或高級中餐廳的餐價更顯親民 ，是「聚薈所」在開幕期釋出的誠意；也更具市場競爭力。
新加坡萊佛士酒店宣布由享譽國際的名廚—江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳 1887 by André，將為酒店深厚的餐飲歷史底蘊寫下重要里程碑。座落於新加坡萊佛士酒店主樓的一隅空間，1887 by André 將於 2026 年 3 月 31 日 正式開幕，即日起開放訂位。作為酒店迄今最大膽、也最具規模的餐飲計畫，這不僅是一間餐廳，更是一處匯聚歡慶時刻與情感交流的社交場域，將帶來前所未見的嶄新餐飲體驗。
將傳統與當代的概念共融，1887 by André 以「taste of time」為主題，從形塑新加坡萊佛士酒店與這座城市的重要時刻、風味記憶與歷史年代汲取靈感，呈現一場跨越時代的美食饗宴。菜單靈感汲取自這座城市層層交織的歷史底蘊、多元文化，以及持續演進的當代創新；從維多利亞時代的風格印記，到形塑今日新加坡城市樣貌的多樣風味，細膩映照著獅城與酒店的雋永魅力。而事實上，百餘年來的萊佛士酒店故事，也幾乎與這座城市的歷史發展密不可分，雙雙被視為全球文化交會的重要象徵。
受啟發自百年經典酒店的藝術設計及文化珍藏，餐廳主理人江振誠主廚以創意巧思重新演繹這份經典，結合在地採集與培育的食材，詮釋新加坡豐富多元的風味樣貌。料理將引領賓客體驗維多利亞時代的用餐儀式感，以及萊佛士酒店早期餐廳的經典風味。此外，這處社交場域亦以嶄新形式保留並重現昔日元素，例如新加坡萊佛士酒店珍藏的銀器系列，包括二戰期間曾被埋藏於飯店園區、戰後重見天日的傳奇銀製餐車等。這一切皆是整體策劃的一環，引領賓客沉浸於往昔的時代氛圍之中，同時也以貼近當代的手法，呈現以風味為核心的沉浸式餐飲體驗。餐飲以單點形式呈現，並提供經典套餐選擇，透過料理訴說關於土地、人文與時代的故事；同時搭配精心策劃的飲品選項，匯集世界古今的經典風味，並推出以南洋風味為靈感的客製化無酒精飲品，為整體用餐體驗增添層次與深度。
今年的情人節恰逢農曆春節假期首日，最適合在返鄉團聚前夕，規劃與另一半共享浪漫時光。台北美福大飯店推出情人節限定餐飲活動，自2月13日起至2月15日，GMT義大利餐廳獻上「燭光絮語」情人節套餐，每套3,280元＋10%，嚴選澳洲M9和牛肋眼與鮮嫩龍蝦，演繹義式海陸盛宴。曾獲世界奢華餐廳大獎(World Luxury Restaurant Awards)的GMT義大利餐廳，由來自佛羅倫斯的主廚Massimo Picci，以義大利的浪漫情懷為靈感，設計「燭光絮語」情人節限定套餐，挑選澳洲M9和牛肋眼及鮮活龍蝦等頂級食材，透過正統義式烹調手法，將愛意化作一道道精緻料理，邀請愛侶們共譜一段甜蜜味蕾戀曲。
Moment café & bakery則自1月30日起推出「莓好心動」草莓蛋糕，6吋蛋糕售價1,780元，選用新鮮臺灣草莓搭配日本北海道頂級鮮奶油，為戀人們勾勒出最動人的甜蜜輪廓。
