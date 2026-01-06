瞄準2026國民黨7縣市待盤整 藍白合、內戰問題一次看

民眾黨主席黃國昌嗆選新北市長，2026與國民黨主席鄭麗文既競爭又合作。資料照 李政龍攝



藍綠白備戰年底九合一選舉，國民黨執政15席縣市中，至少有新北市、台中市、新竹縣、花蓮縣、彰化縣、宜蘭縣、嘉義市等7縣市尚待盤整，除了黨內人選擺不平，還要處理藍白合的問題，引起基層強烈焦慮。《太報》為您整理藍營各縣市狀況：

一、新北市：民進黨拍板立委蘇巧慧出戰新北市長，民眾黨主席黃國昌嗆選新北市長，藍營有台北市副市長李四川新北市副市長劉和然兩人有意參選，國民黨主席鄭麗文日前一句「將徵召李四川選新北市長」，儘管黨中央滅火仍引發黨內譁然。國民黨新北市黨部提名小組定調本月底確認人選及協商，若李、劉協商不成則民調，農曆年前確定人選，另在3月底藍白協調確認由誰來戰新北。

二、台中市：國民黨台中市長提名浮現「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣二搶一，黨中央先前稱12月底協調，遲無進展，近日傳出16日再次協調，雙方仍各說各話。台中市長盧秀燕、黨主席鄭麗文始終沒有具體表態，引發江啟臣陣營疑慮，認為民進黨確定由綠委何欣純出戰，藍軍遲未定於一尊，不利整合。立院另傳出江啟臣是否請辭立法院副院長參選的陰謀論、逼宮之說。

三、新竹縣：國民黨新竹縣長選戰，原本三人有意參戰，日前經協調，立委林思銘宣布退選，演變成立委徐欣瑩對戰新竹縣副縣長陳見賢二搶一，但二大陣營互不相讓，徐欣瑩具全國知名度，又有系統支持，但徐過去曾退黨加入民國黨，忠誠度遭對手質疑，是否可能脫黨參選？外界觀察，若藍營兩強相爭，恐讓民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方得利，藍天變綠地。

四、花蓮縣：國民黨立院黨團總召傅崐萁與即將任滿的縣長徐榛蔚夫婦執政16年，與兩人親近的吉安鄉長游淑貞表態參選，被解讀為代理人出征，引發疑慮。地方則傳出，民進黨盼結合縣議員魏嘉賢與議長張峻系統，盼扳倒「傅徐王朝」。此外，媒體人何啟聖宣布投入國民黨花蓮縣長初選，加上已表態的前花蓮市長葉耀輝等，呈多方競逐局面。長期被視為傅徐地盤的花蓮情勢混沌。

五、彰化縣：國民黨提名人選未定，傳出因彰化謝家姊弟不相讓。藍委謝衣鳯上月底無預警宣布參選縣長，其弟、議長謝典霖原規劃5日公開宣布參選縣長，也被謝衣鳯動作打亂。除謝家外，前立委柯呈枋、縣長王惠美系統的前副縣長洪榮章也表態爭取提名。藍營群雄並起，呈現亂局。綠營則早定於一尊，提名綠委陳素月參選。

六、宜蘭縣：國民黨在縣長林姿妙任期屆滿後，屢被點名是可能失守縣市之一。立委吳宗憲、議長張勝德上周協調，兩人皆表達強烈參選意願，未達共識，預期將再協調，若不成將初選。國民黨內戰之餘，綠、白則早通過提名，民眾黨去年12月率先推前立委陳琬惠參選，民進黨已徵召律師林國漳出馬。

七、嘉義市：藍營議員鄭光宏、醫師翁壽良等有意參選，但政壇盛傳，市長黃敏惠和獲民進黨徵召的綠委王美惠有默契，待王拿下市長，黃即回鍋挑戰下屆嘉市立委。獲徵召的白委張啓楷邀民眾黨前主席柯文哲南下Long Stay，直言嘉義市不能成為藍白合破口。地方盛傳，黃敏惠與王美惠跨黨派友誼，若藍白共推人選贏的機率也不高。

