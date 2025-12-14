瞄準2026地方選舉 時代力量拚議員席次倍增、竹竹苗設黨團

2026地方選舉時程逼近，時代力量拚議員席次倍增、竹竹苗設黨團。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 時代力量今（14）日發布新聞稿指出，已於日前正式成立「2026年選舉對策委員會」，並於12日召開首次會議，推選黨主席王婉諭擔任召集人，針對2026年地方選舉的提名時程與整體選舉策略進行廣泛討論，宣告全面啟動選戰布局。

王婉諭在會中表示，時代力量將以「紮根地方」為核心，重新擦亮第三勢力的招牌，讓人民在2026年選舉時能有「不必猶豫的選擇」。她指出，未來除了將持續與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進及無黨籍夥伴合作外，也將推出清廉、優質的人選，期盼能讓選民眼睛為之一亮。

王婉諭進一步指出，時代力量在2026年的目標，是讓議員席次倍增，並在「竹竹苗」地區成立議會黨團。她也強調，黨內正積極蓄積能量，審慎評估縣市首長的布局可能性，除了挖掘黨內人才，也將向社會各界廣發英雄帖，力拚地方執政機會，藉此擴大本土陣營的社會基礎，為選民提供更優質的政治選擇。

時代力量秘書長林邑軒則提到，過去時代力量較少投入鄉鎮市民代表選舉，但在2026年將列為重點布局方向，希望從政治最基層開始扎根，改變政治文化，並讓代表席次大幅成長。

林邑軒說明，本屆選舉對策委員會成員，除黨主席王婉諭與秘書長林邑軒為當然成員外，也邀請時代力量決策委員、知名政治評論員周偉航，資深媒體人莊豐嘉，台灣青年世代共好協會理事長張育萌，雪谷南榕法律事務所律師李宣毅，以及工運人士林佳瑋共同擔任委員。委員背景橫跨多個世代與專業領域，期望從不同社會面向觸及更多群眾與潛在人選，為時代力量擘劃清楚的選舉藍圖。

林邑軒也表示，與會委員對時代力量未來的發展方向討論熱烈，並有高度共識。未來選對會也將邀請社會賢達與意見領袖擔任顧問，列席會議提供建言。他強調，時代力量將持續扮演忠誠反對黨的角色，擴展本土陣營的深度與廣度，並讓民眾看見第三勢力的不同可能，期盼在2026年地方大選中再次突破，為地方政壇注入新的活水。

