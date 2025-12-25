瞄準2026 柯志恩鳳山勝利路掃街：明年恪守憲法就職高雄市長

柯志恩獲徵召後首場活動赴鳳山勝利路掃街，力拚高雄市長勝選。翻攝柯志恩臉書



甫受國民黨徵召參選高雄市長的立委柯志恩今（25日）參與徵召後的首場「力拚勝利2026年柯志恩年曆發送」活動，象徵力拚勝利，她宣示，明年九合一大選一定會帶領所有黨籍議員、里長勝選，「並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職！」

柯志恩今赴鳳山勝利路的鳳山新城，舉辦「力拚勝利」年曆發送活動，立委黃仁宇多位國民黨市議員、上千位鳳山鄉親到場力挺。

柯志恩表示，高雄有得天獨厚的山、海、河、港環境，以及完整的海空陸交通網與宜居氣候，在歷屆市長一棒接一棒的努力下，高雄已經站在新的起跑線上。她深信，面對國際充滿挑戰的全新局勢，高雄這座城市需要新政治、新氣魄、新格局，透過嶄新的領導人格局擘劃高雄的未來藍圖，才能真正做到承先啟後，而這也是高雄市民最急切的期盼。

柯志恩表示，高雄不只市區要改變，更要讓三十八個行政區全面三十八變，我會從七大面向全面實踐「夢想海港」，全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄，包括打造亞太最豐盛的海港經濟，讓高雄成為國際投資、航運、物流與產業鏈的首選城市，結合軍工、航太、算力與AI等先進技術，讓高雄成為支撐台灣、連結世界的科技心臟；全面發展軌道經濟，一條軌道，帶動一個生活圈；讓高雄真正做到「好行、好住、好生活」等。

柯志恩提到，她是兩個孩子的媽媽，深知職業婦女兼顧家庭與職場的辛苦，所她承諾會讓高雄的孩子接受最好的教育、會讓婦女被支持、有保障，讓高齡長者享有完整醫療照顧，最重要的是讓年輕人能在這座城市勇敢追夢、不必離鄉背井。

柯志恩表示，接受國民黨徵召參選後的第一場活動，就特別選在鳳山勝利路旁，靠近工協市場的鳳山新城舉辦，象徵力拚勝利，明年的九合一大選，「我一定會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職！」

