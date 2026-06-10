瞄準AI走向實體世界商機 凱鈺推出首款人形機器人

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（中央社記者張建中新竹10日電）凱鈺今天宣布，推出首款人形機器人，跨足具身智能領域，瞄準人工智慧（AI）正加速走向實體世界的商機，期能為未來營運注入成長新動能。

凱鈺今天發布新聞稿表示，公司早期以IC設計業務起家，近年在穎霖集團資源挹注下，展開營運轉型，業務版圖自半導體領域擴及營建、綠能及智慧製造等領域。

在智慧製造方面布局，凱鈺指出，自主開發的AMR自主移動機器人已上市多年，協助客戶降低工廠人力成本，加速生產流程自動化，並朝智慧工廠目標邁進。

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凱鈺表示，針對不同產業客戶的實際需求，可提供客製化操控軟體開發服務，並串接客戶既有的ERP或MES系統，協助即時掌握庫存水位、出貨品項及數量等資訊，提升倉儲管理效率與營運透明度。

凱鈺指出，AMR產品涵蓋頂升型、板車型及堆高機型，可彈性支援不同場域的搬運需求，並具備進出電梯及跨樓層移動能力，有助於提高工廠物流調度效率，強化在智慧製造市場的競爭力。

至於新推出的人形機器人，凱鈺表示，並非單純模仿人類外型，而是整合AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體。

凱鈺指出，其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由3D視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。

凱鈺表示，透過多自由度關節與仿生靈巧手，人形機器人可執行搬運、巡檢、裝配與精細操作，讓機器不再只是被動執行指令，而是具備理解環境、回應需求與持續學習的能力。

凱鈺指出，隨著人形機器人產品推出，凱鈺從硬體製造跨向軟硬整合，並升級為智慧平台，並將進一步瞄準未來工廠、物流與服務場域的商機。穎霖集團將掌握新一波智慧自動化成長機會。

凱鈺表示，隨著AI模型、感測器、馬達、減速器與控制系統逐步成熟，人形機器人將從展示型產品加速走向商業化。短期由工業與物流場域率先導入，中長期則有機會延伸至醫療、照護與家庭服務，成為AI實體化的重要載體，期能為營運注入成長新動能。（編輯：林淑媛）1150610