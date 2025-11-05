瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電

外電報導，蘋果電腦準備投入平價筆電市場，正在設計一款平價筆電，預計將在2026年上半年推出。

彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦。

報導引述消息人士的話指出，蘋果電腦開發的這台平價Mac筆電，主要功能是上網瀏覽網頁、製作文件與進行簡單的影音編輯，是為學生及普通使用者所設計的。目標客群也包括，或許更偏向喜歡筆電使用經驗的潛在iPad買家。

報導說，這個「平價Mac筆電」開發案，在蘋果電腦內部的代號是「J700」，產品目前正處於蘋果內部積極測試階段，海外供應商已經進入早期生產階段。蘋果預計明年上半年推出，價格差不多會訂在600美元左右，合台幣約1萬8千5百多元。