瞄準T2T循環趨勢！富強鑫GENTREX研發轉量產 搶進世足賽高規鞋款

富強鑫執行長王俊賢介紹物理發泡射出成型系統GENTREX，世足賽帶動高規格鞋款需求，低碳中底製程成為設備升級關鍵。（圖／CTWANT資料室）

塑膠射出成型機大廠富強鑫（6603）公布2026年1月合併營收為3.71億元，較上月營收5.54億元減少32.93％，較去年同期營收3.69億元成長0.59％。富強鑫表示，第一季適逢農曆春節長假、工作天數較少，且向為設備產業傳統出貨淡季。然而，從在手訂單結構來看，客戶對高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡及智慧製造整線方案的需求持續升溫，創造公司保持良好的訂單能見度。

富強鑫的設備所生產的產品應用範圍廣泛，從汽機車零件到民生用品，皆可出自他們的塑膠射出機。（圖／CTWANT資料室）

富強鑫成立於1974年，深耕於塑膠射出成型機台領域近50年，提供各類精密塑膠射出成型機台研發、製造、銷售，擁有自行加工大型射出機零件能力之廠商，旗下60T-4000T各系列的多組分多色機及單色機產品，廣泛應用於汽配業、包裝、3C電子、醫療耗材、運動器材、民生用品等不同產業，並行銷全球超過60個國家，在台灣、東莞、寧波、前灣及印度皆設有生產基地。

近年來富強鑫更致力於全方位技術資源整合，透過集團5個生產基地彈性產銷調配，持續提供客製化設備，並積極推動「富強鑫AI創鑫應用計畫」，新增包括「智慧智造」、「整廠輸出」、「主動式預防保養」等之專業射出成型解決方案，成功蛻變為「射出成型解決方案的提供者」。

富強鑫觀察，隨全球體育賽事熱度升溫，特別是世界級足球賽在高規格競賽鞋款中，帶動T2T（Textile to Textile）循環回收概念，鞋材製程正由過往的「性能導向」正式邁入「性能優先 ×不影響回收路徑」的新階段。T2T強調從廢棄衣物與鞋材回收後，再製為再生纖維與新鞋材，也因此傳統以化學發泡與 EVA為主的製程，因碳排較高且成品無法回收，已逐步成為品牌汰換對象。

富強鑫「GENTREX 超臨界物理發泡鞋機」採用 MuCell 物理發泡射出成型技術，以氮氣導入製程，不需額外化學添加劑，相較傳統化學發泡可達到近零碳排，並可實現鞋材 100％ 可回收。

富強鑫表示，該技術可於 TPU、TPEA、TPEE等材料中形成均勻微孔結構，兼顧中底回彈、穩定性與 100％ 可回收特性，符合國際品牌對於「高性能 ×低碳 ×可循環」的量產要求，成為品牌推動 T2T循環鞋款量產時的關鍵設備選項。

富強鑫也提到，除了運動鞋材應用持續放量外，亦積極將超臨界物理發泡技術延伸至其他具備「輕量化 ×高緩衝性能」需求的高附加價值市場，包括汽機車緩衝零組件、自行車高階座墊與運動配件，以及ICT等，逐步形塑跨產業的應用版圖。多元應用同步推進，有助於公司整體訂單結構持續朝高值化與高技術門檻方向優化，為公司中長期營運穩定支撐。

