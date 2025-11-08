瞌睡川普全球放送！減肥藥記者會「醫師當場昏倒＋總統打盹」健康狀況又挨酸

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日於白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布「美國人買減肥藥再也不用破產」。沒想到站在他身後的諾和諾德（Novo Nordisk）醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然臉色發白、當場倒地不起，現場一度陷入混亂。白宮隨後表示，該名男子已送醫，並無大礙。

川普在醫師梅赫邁特·奧茲（Mehmet Oz）正談到減肥藥能讓人「安心入睡」，川普竟真的正在閉眼打盹。（圖／美聯社）

不料，川普的死對頭、加州州長紐森（Gavin Newsom）隔日又在X平台上貼出川普在同場記者會「打瞌睡」的照片，並以川普昔日嘲諷拜登的語氣反擊：「瞌睡唐回來了！」照片顯示，當時醫師梅赫邁特·奧茲（Mehmet Oz）正談到減肥藥能讓人「安心入睡」，川普竟真的閉眼打盹，畫面瞬間瘋傳。

MSNBC主持人、前白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）也酸道：「他今天在白宮裡，聽衛生局長談老年癡呆、肥胖和睡眠不足時打瞌睡，這實在太諷刺了，不是嗎？」

川普的「安詳睡顏」曝光後，引發外界再度關注他的健康狀況。司法部長邦迪（Pam Bondi）先前曾透露，白宮團隊幾乎沒人能跟上總統的節奏，「我們誰也不知道他什麼時候睡覺，他一直在工作。」副總統范斯（JD Vance）也曾說，川普常在凌晨兩三點打電話，早上六點又來電，「你會懷疑他到底有沒有睡過」。

白宮副新聞秘書史蒂芬·米勒（Stephen Miller）的妻子更證實川普長期失眠的傳聞。外界也因此擔心，他不正常的睡眠作息，加上多次被拍到手部瘀青、腳踝浮腫、講話口誤等狀況，恐讓川普的健康再度亮起紅燈。

