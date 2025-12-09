瞎扯徐巧芯論文抄襲！教授身分曝光秒縮了

▲近日有網友聲稱「徐巧芯論文抄襲」，惹得本尊不滿喊告。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 距離2026年地方選戰已經不到一年，表態角逐高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子霸凌同學，雖事件已暫告平息，不過有關賴瑞隆退選的話題仍持續延燒。近日就有網友發聲力挺賴瑞隆，卻扯出一句「徐巧芯論文抄襲」，引發本尊不滿喊告，更起底該網友的身分是一名大學教授。稍早，原PO已默默地將貼文刪除，並表示願意道歉。

一名網友今（9）日在Threads上發文指出，回頭看前民眾黨新竹市長高虹安，與國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，前民進黨新竹市長林智堅卻被攻擊的體無完膚。媒體的公平性在哪裡？希望賴瑞隆記起教訓挺住，「高雄人支持你」。

未料，此文隨即遭藍委徐巧芯回擊，她強調自身目前僅處於論文「研究計畫」撰寫階段，根本無從談起抄襲問題，痛批對方莫名其妙、造謠毫無底線。徐巧芯不僅留言反駁，更揭露原PO的身分竟是一名大學教授，指明該名發文者為「明X大學企管系丁老師」，並直言「法院見」，表示自己下午原本就要提告，會一併處理。

擁有24萬人追蹤的臉書粉專「不禮貌鄉民團」也加入討論，「笑死，造謠被當事人抓包。徐巧芯論文根本還沒完成，還在擬研究計畫中，哪來的抄襲案」？不久後，該篇貼文已悄悄被刪除，其他網友追問：「你今天早上發的假消息怎麽刪了？徐巧芯已經截圖要告你了！」原PO則回應，「筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉」。

