瞎扯政府花80億歐元讓蕭美琴進歐洲議會 資安人士揭造謠者案底

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，並和與會各國議員合影。 圖：翻攝蕭美琴臉書

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會發表演說，並於今（9）日返國。不過，有網友指稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」，隨即遭到打臉。資安人士也揭露，該網友長期以各種違背常識、錯誤訊息攻擊政府。有網友就批，這種行徑根本是網路版的「太子集團」。

一位資安人士揭露，近日threads上有兩個帳號「alanclu598」、「caffrey802」，分別在中國外交部發言攻擊我國前後的8日凌晨12點，以及清晨6點作圖與發文，指稱「蕭美琴演講的場地、會議都是政府租的，名聲給蕭美琴，錢都是百姓出的」；以及「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

該人士說，由於指控太過荒謬，把英國廣播集團（The British Broadcasting Corporation (BBC)）搞錯成是法國的弱智內容，隨即引來大批網友撻伐，更笑稱「如果法國有BBC，那不就代表NHK是泰國，CNN是柬埔寨的」。許多網友紛紛留言、「80億歐元 = 2842億台幣，你確定台灣捐了80億歐元？」、「又在造謠了，中國人一旦輸了，不是造謠就是精神勝利法，屢試不爽」、「這麼假的消息，應該不能算是謠言，而是智力測驗。信的都智力堪慮 」、「你當歐洲議會議員都是笨蛋？中國到處欺負人，民主國家當然要站在一起反共」。

該人士指出，經查，帳號「caffrey802」長期在網路以各種違背常識、錯誤訊息攻擊政府，包括釋出如台灣光電板放在農地上流出紅水、「國內一有非洲豬瘟馬上就開放美豬」等惡意攻擊政府的謠言；另有一個帳號「alanclu598」同樣是長期攻擊政府帳號，例如針對鳳凰颱風表示「台灣天怒人怨，11月颱風還會轉向飛過來」，或是台中非洲豬瘟期間質疑「防堵非洲豬瘟不是中央的權責嗎？還是中央只會攬功，不會負責。」有網友批，這種行徑根本是網路版的「太子集團」。

針對網路不實訊息，總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。她說，有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

