瞎掰搜索柯文哲理由？陳佩琪嗆和綠不共戴天

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲因疑涉京華城弊案而被羈押約1年後，9月份交保重獲自由，近期更傳出已重返民眾黨辦公室辦公，遭外界解讀是要復出。而其妻子陳佩琪今（2）日發文分享指出，柯文哲去年遭搜索的理由書內容離譜、精彩絕倫，以後要陸續和大家分享，也期待寫這份理由書的人出來回應，而她更憤恨表示和民進黨不共戴天。

陳佩琪今發文表示，她和先生吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到先生對去年8／30莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押1年的憤怒和不滿。

陳佩琪說，這幾天陪柯文哲坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰，和莫名其妙到什麼程度，說是兵分54路（搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來法律還可以這樣？) ，先生說，也去賴清德家搜索一遍（他案底也不少啊），跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多。

陳佩琪提到，她曾被姜長志叫去問時，問過他這份搜索理由，他的回答是：「當然有理由啊，但不跟妳講」，現在她都看到原文了，往後陸續寫出來和大家分享，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。

陳佩琪最後更說：「民進黨，你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

