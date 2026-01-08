瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？

梁曉珺高調回應「被蔡依林提告」一事。（翻攝自抖音、凌時差提供）

蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」

梁曉珺以「蔡依林要告我？」為題在抖音拍影片回應，她表示不是第一個發影片解讀蔡依林演唱會，而且一開始就說明是娛樂解讀，接著提到蔡依林演唱會主題就是七宗罪、文藝復興期間的畫作，「這些元素就是來自西方宗教」，要主辦單位發明前要好好做功課，了解藝人作品的中心思想。

梁曉珺還引述中國《宗教事務條例》，宗教活動應當在依法登記的宗教場所進行，非宗教團體或院校不得開展宗教活動、在公共場所設置宗教設施，呼籲主辦單位「承辦蔡依林演唱會在華所需注意的法律法規和相關風險」，暗指蔡依林演唱會違法，還嗆聲「不要以為買水軍動員粉絲，瘋狂舉報提到蔡依林演唱會的網友，就能堵住悠悠眾口」。

對於主辦單位揚言提告，梁曉珺反諷：「現在呢都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」還提到要警惕西方對於「祖國花朵的思想殖民」，接著播放「台灣省」12歲粉絲跳蔡依林舞蹈的影片，譏笑是一言難盡的舞蹈。

梁曉珺表示本來解讀蔡依林的演唱會，是響應各界網友的好奇心，不然她也沒空關注蔡依林的動向，「但若是她的粉絲持續表達出高昂的熱情，我想未來我也許會定期更新蔡姐的文藝作品解讀，來回饋他們」，言語間盡是挑釁。





