瞎掰「太乙救苦天尊」靈媒！噁男騙信女「摩鐵雙修」：妳身上有鬼…只想3600元和解

新北市一名男子自稱靈媒，以「血光之災」、「靈體入侵」等理由威脅一名正在面對家庭困境的女子，透過言語威脅造成對方形成心理依賴，並以「雙修」為由對其性侵得逞，甚至拍攝性愛影像。新北地方法院審理後，認定男子利用宗教迷信手段壓制女子性自主，手段惡劣，最終依強制性交罪判處男子有期徒刑8年，全案仍可上訴。

根據判決書，這起事件要回顧到去（2024）年3月25日，一名女子麗麗（化名）在臉書社團「我是板橋人」社團某宗教相關文章下留言表示擔憂家宅安危，又稱弟弟罹患思覺失調症而心神不寧，因此詢問「如何確認家中主神存在」等問題。不料，新北市一名柯姓男子看見該留言後，回覆自稱擁有通靈能力，是「太乙救苦天尊」靈媒，開始與麗麗互動。

柯男稱若未接受他的指導，麗麗家中將遭遇「血光之災」或「無形靈體侵擾」，後來他多次以LINE及語音訊息恫嚇麗麗，寫下「妳爸爸那邊已經被別人控制住了，拉不回來了」、「妳身上有鬼…而且妳這個人有時候會崩潰，當妳崩潰的時候就是那個鬼在妳身上觸發妳的情緒」、「妳弟今天失控，很正常啊，因為不關我的事了，你自己保佑」等話，營造只有他能「保護」麗麗和家人的錯覺。

柯男還表示，若未持續跟隨修行，麗麗及家人將陷入危險，後來也在4月11日至14日透過訊息強調「一對一修行」的重要性，暗示外人無法防止靈體入侵，還以要封鎖麗麗、不再帶領修行等手段威脅，造成麗麗越發對柯男形成心理依賴，為了讓柯男繼續當她的「師父」，對其指示感到不得不遵從。柯男4月16日凌晨1時許與麗麗在板橋國小附近碰面，並一同前往某旅館，以「雙修」為由要求麗麗口交。

眼見麗麗反抗，柯男孩使用手指、生殖器及情趣用品對麗麗性侵得逞，而且還未經麗麗同意，持手機拍攝性愛過程，柯男事後帶麗麗返回自己住處「參拜太乙救苦天尊」，藉此繼續操控麗麗心理。只是柯男事後並未履行「繼續帶她修行」的承諾，才讓麗麗事後察覺異樣，並在4月19日前往警局報案。

對此，柯男卻在警詢時稱是雙方現場同意他才拍攝性愛影像及照片，一開始還辯稱在電話中溝通同意發生性行為，後來又在法院準備審理程序中改辯性行為、情趣用品的使用和拍攝性愛影片是見面後才加強確定。新北地院審理後，認為柯男供詞閃爍、前後不一，已顯心虛，亦與常情及事證不符，並不可採信。

法院認定柯男明知麗麗因為弟弟病徵等生活困境而處於心力交瘁、徬徨無助狀態，仍利用宗教、鬼神及迷信手段進行操控，並以停止「修行指導」為威脅手段，壓制麗麗性自主意願，符合強制性交構成要件。另外，柯男始終否認全部犯行，甚至利用麗麗心理狀態，逼迫對方協助串供、滅證、撤告，更一度於調解程序中提出毫無誠意的賠償金額3600元，迄未獲麗麗諒解，顯見犯後態度惡劣。

法院指出，雖然柯男否認犯罪，但根據麗麗完整證詞、LINE對話紀錄、語音訊息、現場數位勘驗及扣案手機拍攝影像，足以證明柯男有為照相、錄影而犯強制性交的行為，兼衡柯男犯罪動機、目的、手段、麗麗受害程度、前科素行，暨斟酌柯男大專畢業、現從事服務業等一切情狀，法院最終判處柯男有期徒刑8年。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



