瞎爆！泰亞航快起飛緊急喊卡 23乘客「被關接駁車無人知曉」險遭集體丟包

泰國亞洲航空針對一起離譜的作業疏失正式致歉。（翻攝自亞航臉書）

泰國亞洲航空針對一起離譜的作業疏失正式致歉。1月17日1架由曼谷廊曼機場飛往合艾的FD3116航班，因地勤人員溝通失誤，導致23名乘客被關在接駁車內動彈不得，班機甚至在乘客未登機完畢的情況下逕自滑行準備起飛，所幸機上1名年長女性及時發現旅伴失蹤並攔下飛機，才避免了這場集體「丟包」意外。

綜合泰媒報導，這起事件源於1月17日上午，原定7點10分起飛的FD3116航班載有136名乘客。根據當事乘客在社群媒體上描述，當時飛機已進入滑行階段，機上1名阿姨突然發現本該坐在身旁的友人遲未現身。阿姨隨即解開安全帶向空服員反映，強調友人早已完成報到並搭上接駁車，強烈要求飛機不得起飛。

飛機隨即於7點45分折返停機位，重新開啟登機門讓這批困在車上的乘客上機。（翻攝自Nat Nattyy臉書）

儘管機組人員起初認為乘客可能是走錯登機門或錯過班機，但阿姨現場撥通電話確認，證實友人與其他22名乘客仍被鎖在尚未開門的接駁車上，空服員才驚覺事態嚴重。

飛機隨即於7點45分折返停機位，重新開啟登機門讓這批困在車上的乘客上機。此事件曝光後引發外界對於泰亞航登機程序的強烈質疑，尤其是班機在未進行最終人數清點的情況下就啟動滑行，且對已報到卻未登機的乘客毫無警覺。網友對這位勇敢發聲的「阿姨旅客」表達高度讚賞，認為若不是她的堅持，這23名乘客的權益將被徹底忽視。

對此，泰國亞洲航空昨（28日）發表聲明坦承，這起延誤事件確實是因地勤人員間的協調與通報失誤所致。泰亞航強調，機長在得知狀況後立即決定返回接載乘客，最終班機延誤約36分鐘起飛並平安抵達合艾。航空公司表示，目前已針對相關失職人員進行調查並依公司規章懲處，同時承諾將實施更嚴格的監督與作業流程優化，確保未來不再發生類似疏失。

