瞎透了！高雄毒品前科男拒檢遭開15槍 落網竟辯：沒繫安全帶心虛

社會中心／高雄報導

仁武警方27日晚間追捕一輛拒檢逃逸的可疑車輛，過程中跨轄來到三民區大中路，見對方受困車陣中，立即對前輪射擊15槍，但可疑車輛仍趁隙逃逸。（圖／翻攝畫面）

高雄市仁武區27日晚間上演驚險警匪追逐，有毒品前科的李姓男子（45歲）因拒檢衝撞，遭警員連開15槍仍突圍逃逸。專案小組於案發5小時後將其拘提到案，李男竟辯稱因「沒繫安全帶」心虛才跑。全案除依妨害公務等罪送辦，李男還得面臨最高7萬5千元的交通罰鍰。

這起引發高雄街頭騷動的案件發生於27日晚間7時許。當時仁武警分局澄觀路派出所警員在執行巡邏勤務時，於仁武區霞海路發現一輛行跡可疑的轎車，警員示意停車受檢，不料駕駛李姓男子非但不配合，反而猛踩油門加速逃竄，沿途更是違規不斷，險象環生。

廣告 廣告

警員立即尾隨追緝，雙方一路追逐至左營區大中一路。當時因正值車流高峰，李男座車一度陷入紅燈車陣中動彈不得。警員見機不可失，立即上前喝令下車，但李男頑強抵抗，不僅倒車衝撞後方無辜民眾車輛，更意圖朝警員方向猛衝衝撞。為避免傷及無辜與自身安全，兩名警員當機立斷，拔槍朝李男車輪連續射擊15槍，但李男仍強行鑽出車陣，駕車揚長而去。

車輛布滿彈孔。（圖／翻攝畫面）

案發後，仁武警分局立即與刑警大隊組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。經調閱監視器鎖定行蹤，警方於28日凌晨0時許，持拘票前往李男位於仁武區的租屋處攻堅，順利將人壓制逮捕，結束這場5小時的逃亡鬧劇。警方搜索現場與車輛，並未發現任何違禁品。

令人傻眼的是，李男到案後供稱，自己雖有毒品前科，但當時車上真的沒毒品，純粹是因為「開車沒繫安全帶」，加上過去曾遭查緝，看到警察就會莫名恐懼、緊張，才會一時心虛選擇逃跑。

警方訊後，依《刑法》公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌將李男移送法辦。此外，針對其逃逸過程中的瘋狂行徑，警方一口氣開出未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線、逆向行駛、紅燈右轉及不服稽查取締等6張罰單，合計最高可處新台幣7萬5000元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台64奪命12分鐘曝！頂大役男詭異噤聲僅傳「叩叩」響 司機怒飆髒話趕人

整垮張又俠還想對台動武？黃澎孝賭上全副身家斷言：習近平不敢吃砒霜

「社會病了」男網友肉搜新北割頸案兇手個資 法官判刑3月：已賠償少年

高雄女建商分屍案兇手歐陽榕「15年等不到釋憲」驚傳器官衰竭病逝

