賣破韓幣1400億！韓喜劇神片《雞不可失》重返大銀幕

【緯來新聞網】韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》由韓國影帝柳承龍主演，攜手李荷妮、實力派演員陳善圭、李東輝、孔明組成炸雞五人組，當年上映創下韓幣1400 億（約台幣29.88億）票房，在台也衝出破億票房，如今相隔6年，該片即將重返大銀幕，昨（2日）特映會吸引大批影迷回鍋朝聖，爆笑的劇情讓全場笑聲不斷，映後觀眾好評如潮：「每五分鐘就會大笑一次。」、「怎麼會錯過大銀幕」。

《雞不可失》當年在韓國衝出韓幣1400億驚人票房。（圖／CATCHPLAY提供）

廣告 廣告

《雞不可失》不但在韓國締造票房神話，也吸引國際影視市場的高度關注，其英文翻拍版 《Extreme Job》由好萊塢喜劇巨星凱文哈特（Kevin Hart ）聯手環球影業和原片公司CJ Entertainment 合作開發，凸顯這部「炸雞偵探喜劇」的國際市場潛力。這股「國際翻拍」與「經典回歸」的雙重熱度讓粉絲興奮不已，令影迷相當期待。



電影《雞不可失》描述一支由5位掉漆警探組成的緝毒小組，因辦事不力被長官釘得滿頭包，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春。副業做太大的警探們是否能達成使命。《雞不可失》即將於12月5日在台重映。

《機不可失》衝出驚人票房，也吸引好萊塢買下翻拍版權。（圖／CATCHPLAY提供）

更多緯來新聞網報導

《與惡2》播出倒數...周渝民重新檢視自己 薛仕凌和導演爆意見分歧

羅志祥搭SJ扛3億選秀導師對打歐漢聲 過這關才包禮金給蕭敬騰