瞎！太子集團涉詐員工集體「申請失業補助」 勞動部回應了

【緯來新聞網】柬埔寨的「太子集團」捲入一場跨國詐騙與洗錢風暴，持續接受司法調查之際，有議員披露，一系列疑似空殼公司共僱用了303人，已有23人向政府提出失業補助申請，對此，勞動部也回應了。

太子集團涉詐員工集體「申請失業補助」。（圖／翻攝Google Maps）

勞動部部長洪申翰回應，已與台北市政府保持聯繫，將針對每個個案釐清事實，並強調「若確認涉及違法行為，基於法律無效原則，將無法申領相關保險給付。」



自2016年以來，太子集團在台設立多家空殼公司，以合法名義掩護其詐騙與資金洗白活動，至今公司資產總值45億元遭凍結，多位高層被收押，導致部分員工失業，甚至有人赴就業服務機構辦理失業補助申請，令她感嘆「實在離譜」。



勞動部強調：「凡違反法律禁止或公序良俗的行為均視為無效，自然不得請領失業相關給付。」

