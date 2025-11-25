瞎！王義川喊「台灣國立委」 游智彬竟向內政部檢舉：有雙重國籍？

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社的繪馬寫下「台灣國桃園市」。國民黨立委王鴻薇大酸，中華民國少一位國會議員。王義川今（25）日反擊，他是「台灣國立委」，有什麼問題？新黨副秘書長游智彬卻發文表示要「實名檢舉王義川」，要求內政部調查王義川是否涉及雙重國籍，持有「台灣國護照」，慘遭網友反嗆「浪費社會資源」。

王義川日前在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引來王鴻薇批評，藍委牛煦庭也說，到底認不認同中華民國？顯然這是照妖鏡。對此，王義川今天面對記者堵訪不斷反問，「我是台灣國立委有問題嗎？」更開嗆藍營，「那請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？」

廣告 廣告

游智彬稍早發文稱，他正式向內政部提出實名檢舉，要求內政部長劉世芳立即查證王義川是否涉及雙重國籍，是否持有「中華民國以外的所謂台灣國護照」？他表示，身為不分區立委，依法必須具備「單一國籍」。 這不是政治紛爭，而是最基本的法律底線。若查證屬實，內政部必須依法撤銷立委資格、還人民一個交代。如果查證不實，王義川應公開說明、坦蕩出示證據， 不要讓整個社會陷入混亂資訊。

游智彬稱，一個天天上節目罵東罵西、 自稱「民主守門員」的人， 卻被質疑擁有兩本國籍、兩套身分？台灣人民到底該信誰？國會殿堂不是玩扮家家酒，更不是拿人民當傻子。「政治人物的國籍問題──沒有模糊空間！內政部， 該你站出來了」。

貼文一出也讓網友嗆翻，不少網友反酸「我為什麼覺得你更該被查」、「你也該查啊，你才是真的有中共國護照的吧」、「你是不是以為你很幽默」、「好了啦，舔共仔」、「浪費社會資源的就是像你這種人」。

更多三立新聞網報導

白喊「北市議員6席全上」！鍾年晃曝：國民黨禮讓恐釀「1災難」

藍推改國籍法！「中配當公職不需放棄國籍」 綠：傅崐萁公開承認親中

王義川嗆「敢去中國喊中華民國立委」？王鴻薇：不需回應台灣國立委言論

「我就是台灣國立委」！王義川：王鴻薇敢不敢去中國喊我是中華民國立委

