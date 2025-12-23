瞎！鄭麗文東吳演講竟嗆副教授「沒大腦」 范雲酸：未來都不需帶腦去

記者詹宜庭／台北報導

范雲回應鄭麗文嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講，過程中竟嗆提問的東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三民自的忠實讀者」。對此，民進黨立委范雲今（23日）批評，鄭麗文作為國民黨主席，這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文演講，不管是老師或學生都不需帶腦袋去；幹事長鍾佳濱也補充，或是帶了腦袋去要開飛航模式。

鄭麗文22日晚間赴東吳大學外雙溪校區以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，不過，針對東吳政治系副教授陳方隅提問，鄭麗文竟回「你一定都是看三民自」，甚至嗆「無腦」，讓陳方隅氣得發文回擊，鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」。

廣告 廣告

民進黨團今早召開輿情記者會，范雲表示，鄭麗文嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，她作為國民黨主席，這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文演講，不管是老師或學生都不需帶腦袋去。鍾佳濱也補充，或是帶了腦袋去要開飛航模式。

更多三立新聞網報導

鄭麗文再喊兩岸一中 學者揭國民黨盤算：共產黨統治也無所謂

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了 拋出3大問題要她答

學生直球對決「主席！偽造文書有要道歉嗎？」鄭麗文秒愣住…尷尬離場

學生犀利問統獨 鄭麗文表態「兩岸同屬一個中國」：不用這樣挑釁地問

