瞎！陳昭姿扯輝達員工福利「支持代孕」：民進黨要說黃仁勳剝削女性？

立法院今（28）日進行行政院施政總質詢，民眾黨立委陳昭姿稱，輝達對美國員工的福利中包含「協助對代理孕母的選擇」，但台灣沒有代孕法規，難道要黃仁勳違法？或讓台灣員工福利受限？她更稱民進黨妖魔化代孕，一方面說黃仁勳是台灣之光，輝達支持代孕，難道要說黃仁勳剝削女性？行政院長卓榮泰則說，代孕能解決少子女化，但更該處理社會認同，我國仍在審慎研議。

陳昭姿表示，今年至今共90839人出生，有七成勞工人口薪資落在平均數以下，無論有多少育兒補助，但高房價、低薪、高物價讓人民養活自己都困難了。卓榮泰回應，相關預算逐年增加但沒顯現出所期待的要求，陳昭姿隨即說，今年剩十萬出生，要亡國滅種了，「我很不喜歡講這種話」。

陳昭姿隨即問，是否支持輝達來台設廠？卓榮泰說，就國家立場，當然希望能夠在台灣設立相關機構，也願意提供各種協助。陳昭姿又問，輝達在台給員工的福利是否該比照給美國員工的？卓榮泰則說，希望輝達能把勞工當成資產好好照顧。陳昭姿話鋒一轉，稱台灣某些法規可能為福利的對等帶來障礙，因輝達對美國員工的福利之一是「協助對代理孕母的選擇」，她並稱輝達執行長黃仁勳支持員工用多元方式組成家庭，但是台灣卻沒把代孕法制化，難道要黃仁勳違法？或讓台灣員工福利受限？

卓榮泰表示，各國規定不同，我國對代孕還在積極審慎研議當中，雖然代孕可以解決少子女化，但更應該解決社會認同，同婚也是經歷許久的社會溝通才成的。陳昭姿則說，部分民進黨立委妖魔化代孕，說是剝削女性，當輝達官網自詡有全業界最優秀的育兒政策，且對代孕跟收養無上限報支，民進黨是否邏輯錯亂？一方面說黃仁勳是台灣之光，那輝達支持代孕，黃仁勳在剝削女性？卓榮泰回應，廠商到各國佈局要符合當地法律規定，目前台灣沒有法制化，態度上則是積極與社會溝通。

陳昭姿隨即說，民眾黨的代孕法案規定，需要代孕的配偶必須要有一人具有我國國籍，且沒有子宮，或因疾病等難以孕育子女等條件限制，絕非有錢就能找代孕。她批評，部分人士稱「代孕會讓中國人來台洗人口」更是荒謬，因民眾黨法規明定代孕者必須要有我國籍，且須接受多方面專業評估。

