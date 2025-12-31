「瞞天過海」在德國真實上演 耶誕大盜鑿穿銀行金庫至少盜走3千萬歐元財物

德國一座城市的銀行發生耶誕大盜竊案，竊盜過程的情節宛如好萊塢大片「瞞天過海」。圖片顯示分行非當事分行。(圖片來源/flickr)

《德國之聲》與《半島電視台》報導，德國西部一座城市的銀行發生耶誕大盜竊案，竊盜過程的情節宛如好萊塢大片「瞞天過海」（Ocean’s Eleven），引起熱議。

警方周二（12月30日）宣布，竊賊潛入西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的一家儲蓄銀行（Sparkasse），至少盜走價值3000萬歐元（約11億元台幣）的現金、黃金和珠寶，嫌疑人仍在逃，調查仍在進行中。

廣告 廣告

盜賊在銀行金庫房間鑽一個大洞

警方的發言人聲稱，這一件入室盜竊案手法非常專業，需要周密的計畫、內部消息和相當大的犯罪決心，才能確實執行。調查人員仍在努力還原竊賊如何從外部鑽入安全區域，並洗劫數千個保險箱。警方表示，證據顯示這是一起組織嚴密的竊盜案。

在沉睡的聖誕假期裡，竊盜從停車場進入德國西部一家儲蓄銀行，在金庫房間鑽一個大洞，然後盜走現金、黃金和珠寶，沿著原路逃走。

據調查人員透露，耶誕大盜利用大型鑽頭，鑽穿北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）蓋爾森基興市的一家儲蓄銀行（Sparkasse）分行的厚混凝土牆。竊賊從鄰近的停車場進入，潛入地下金庫，撬開3,000多個保險箱。

警方發言人諾瓦奇克（Thomas Nowaczyk）表示，調查人員認為被竊財物的總價值可能在1,000萬至9,000萬歐元（約1,170萬至1.057億美元）之間。

德國新聞社（dpa）報導聲稱，這起竊案可能是德國史上最大的竊盜案之一。

3千個銀行保險箱被竊賊撬開

儲蓄銀行（Sparkasse）證實，該分行在聖誕節假期期間遭到入室盜竊，並且表示3250個客戶保險箱當中，超過95%遭到身份不明的犯罪分子撬開。

據信，這起犯罪發生在商家放聖誕節長假的歇業期間。警方懷疑，這群盜賊可能在銀行大樓內停留數日，利用長周末假期悄無聲息撬開保險箱。

直到週一凌晨，火警警報響起，緊急救援部門趕到現場，這起竊案才被發現，趕到現場的消防人員發現通往金庫的洞口。

目擊者後來告訴警方，他們在周六到週日夜間看到幾名男子提著大包小包穿過停車場樓梯間。監視器畫面還顯示，5. 一清晨，一輛黑色奧迪RS 6駛出停車場，車內有人蒙面。該車的車牌號碼後來被確認為漢諾威被盜車輛的車牌，漢諾威位於蓋爾森基興東北方向200多公里。

警方發言人形容這起案件組織嚴密，比喻盜竊過程就像好萊塢電影《瞞天過海》的搶劫案節情。他補充說：「策劃和實施這起案件，犯罪分子肯定事先掌握大量信息，或者投入大量精力。」

數百名顧客聚集在銀行外討公道

警方表示，每個保險箱的平均投保價值超過1萬歐元（1.17萬美元）。然而，警方稱，一些受害者反映，他們保險箱內的財物價值遠遠超過投保金額。

周二，數百名顧客聚集在銀行外，要求銀行出面說清楚講明白。由於員工受到威脅，出於安全考慮，分行一直處於關閉狀態。

「我昨晚徹夜難眠。我們什麼消息都沒得到。我使用這家銀行的保險箱已有25年，畢生積蓄存放在裡面。」一位男士告訴《世界報》。

儲蓄銀行方面表示，已經幫受影響的客戶設立熱線，並將盡快以書面形式與他們聯繫。銀行也表示，正在與保險公司合作，確定如何處理賠償事宜。

「我們感到震驚，我們與客戶站在一起，並希望嫌犯能夠早日繩之以法。」該銀行的公關部門發言人弗蘭克·克拉爾曼表示。

(原始連結)





更多信傳媒報導

看重稀有AI專才 傳輝達重金迎娶以色列新創企業AI21

台灣愛滋、淋病通報降 年輕人梅毒卻增9％？感染科權威：比篩檢更重要的是「鑑別」

三中案二審判無罪 馬英九嘆政治追殺10年告一段落

