瞞天過海？德國1銀行「金庫遭穿牆打洞」 賊狂搬11億「戰利品」揚長而去
即時中心／林耿郁報導
德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起罕見的銀行重大竊案；一群竊賊在儲蓄銀行（Sparkasse）牆上打洞，直達金庫偷走現金與貴重物品，初估損失高達3,000萬歐元（約11億新台幣），引發國際關注。
瞞天過海？綜合外媒報導，德國警方指出本次銀行竊案，歹徒手法「相當專業」；竊賊大肆破壞超過3,000個保險箱，裡頭的現金、黃金、珠寶等全遭洗劫一空。
且後知後覺的警方與銀行，是在29日凌晨火災警報響起時，才發現地下金庫遭人鑽洞破壞；初步調查顯示，歹徒疑似利用耶誕假期、市區人潮稀少之際犯案。
有目擊者指出，27日深夜至28日凌晨，曾看到「多名男子」在鄰近銀行的停車場樓梯間搬運大型袋子；監視器畫面也拍到一輛黑色Audi RS6，於29日清晨駛離現場。
目前警方尚未抓獲任何嫌犯。銀行方面已設立專線，通知可能受影響的客戶聯繫查詢，且約95%的保險箱遭破壞，客戶受影響機率「相當高」；更糟的是，單一保險箱理賠上限僅10,300歐元（約378,181元新台幣），存戶們很可能血本無歸。
該分行目前持續關閉，警方仍在擴大調查中。
