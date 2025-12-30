瞞天過海？德國1銀行「金庫遭穿牆打洞」 賊狂搬11億「戰利品」揚長而去

即時中心／林耿郁報導

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起罕見的銀行重大竊案；一群竊賊在儲蓄銀行（Sparkasse）牆上打洞，直達金庫偷走現金與貴重物品，初估損失高達3,000萬歐元（約11億新台幣），引發國際關注。

瞞天過海？綜合外媒報導，德國警方指出本次銀行竊案，歹徒手法「相當專業」；竊賊大肆破壞超過3,000個保險箱，裡頭的現金、黃金、珠寶等全遭洗劫一空。

且後知後覺的警方與銀行，是在29日凌晨火災警報響起時，才發現地下金庫遭人鑽洞破壞；初步調查顯示，歹徒疑似利用耶誕假期、市區人潮稀少之際犯案。

廣告 廣告

有目擊者指出，27日深夜至28日凌晨，曾看到「多名男子」在鄰近銀行的停車場樓梯間搬運大型袋子；監視器畫面也拍到一輛黑色Audi RS6，於29日清晨駛離現場。

目前警方尚未抓獲任何嫌犯。銀行方面已設立專線，通知可能受影響的客戶聯繫查詢，且約95%的保險箱遭破壞，客戶受影響機率「相當高」；更糟的是，單一保險箱理賠上限僅10,300歐元（約378,181元新台幣），存戶們很可能血本無歸。

該分行目前持續關閉，警方仍在擴大調查中。

原文出處：快新聞／瞞天過海？德國1銀行「金庫遭穿牆打洞」 賊狂搬11億「戰利品」揚長而去

更多民視新聞報導

羅浮宮罷工! 人手不足關門 遊客撲空直呼失望

偷遍大里.太平! 慣竊開車門竊3車最高2.8萬現金遭竊

桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光

