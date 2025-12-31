《瞞天過海》真實上演! 德銀行金庫被鑽穿痛損11億 盜賊爽撈整個週末

德國警方週二證實，西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）一家 Sparkasse 儲蓄銀行遭專業竊盜集團鎖定，歹徒疑似趁聖誕假期銀行關門之際，動用大型鑽機鑽穿金庫牆面，在內翻箱倒櫃整整一個週末，撬開超過 3,000 個保險箱，損失金額初估高達 3,000 萬歐元。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 歐洲再度傳出震撼級銀行劫案。德國警方週二證實，西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）一家 Sparkasse 儲蓄銀行遭專業竊盜集團鎖定，歹徒疑似趁聖誕假期銀行關門之際，動用大型鑽機鑽穿金庫牆面，在內翻箱倒櫃整整一個週末，撬開超過 3,000 個保險箱，損失金額初估高達 3,000 萬歐元（約 11 億新台幣）。

警方指出，竊賊使用重型鑽機破壞金庫牆體，直接闖入存放大量現金與珠寶的保險箱區。發言人形容，這起行動宛如好萊塢電影《瞞天過海》情節，犯罪團隊分工精細、手法老練，「顯然是高度專業的組織型犯罪」。

案發時間點正值聖誕節長假，多數德國銀行與商店自 24 日起休假至週末。警方表示，直到週一凌晨火警警報響起，趕抵現場的應變人員才赫然發現銀行牆面被鑽出一個巨大破洞，隨即通報警方。

歹徒疑似趁聖誕假期銀行關門之際，動用大型鑽機鑽穿金庫牆面，在內翻箱倒櫃整整一個週末，撬開超過 3,000 個保險箱，損失金額初估高達 3,000 萬歐元（約11億新台幣）。 圖:翻攝自X帳號@AstroLibrium

調查顯示，有目擊者指稱，週六深夜至週日凌晨，曾看到數名男子在銀行旁停車庫的樓梯間搬運大型袋子。監視器畫面亦拍到，週一清晨一輛黑色奧迪 RS 6 從停車庫駛離，車上人員全數戴著面罩；該車牌經查證早前在鄰近的漢諾威市遭竊。

警方因此研判，歹徒至少整個週末都藏身於銀行金庫內進行洗劫，並可能是從相鄰停車庫鑽牆進入，再循原路撤離。若以每個保險箱平均投保價值 1 萬歐元計算，整體損失金額恐高達 3,000 萬歐元，實際金額仍有待清查。

從現場照片分析，專家推測，歹徒可能使用直徑約 350 毫米的鑽頭，整套設備連同附件重約 20 公斤，要鑽穿厚達 40 至 45 公分的鋼筋混凝土牆，至少需耗時 2 至 4 小時，顯示行動事前經過周密規劃。

從現場照片分析，專家推測，歹徒可能使用直徑約 350 毫米的鑽頭，整套設備連同附件重約 20 公斤，要鑽穿厚達 40 至 45 公分的鋼筋混凝土牆，至少需耗時 2 至 4 小時，顯示行動事前經過周密規劃。 圖:達志影像/路透社

Sparkasse 銀行事後坦言，約 95% 的客戶保險箱遭到撬開，受影響客戶比例「非常高」。隨著案情曝光，社群平台流出影像顯示，大批憤怒客戶週二聚集在仍未開放的銀行門口，質疑保險理賠不足，多人直言自己存放在保險箱內的財物價值遠高於 1 萬歐元的投保上限。

這起案件也再度引發歐洲各大金融與文化機構對安全防護的高度警戒。法國羅浮宮管理層近期已著手全面強化安保措施；今年 10 月，羅浮宮曾發生竊盜集團闖入並盜走多件珍貴文物的案件，儘管法國警方已逮捕 4 名嫌犯，但失竊珍寶至今仍下落不明。

警方目前正擴大調閱監視器畫面並追查跨國犯罪網絡，不排除此案與歐洲其他大型竊盜行動存在關聯。

