「瞞天過海」真實上演？ 竊賊洗劫德國銀行金庫逃逸無蹤

德國警方和銀行方面30日表示，搶匪在聖誕節假期間以大型鑽孔設備「鑽入」德國一家銀行的地下金庫，竊走價值3千萬歐元(3500萬美元)的現金、黃金與珠寶。

這場驚天竊案發生在德國北萊茵-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia)蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)的一家儲蓄銀行(Sparkasse)分行，盜匪賊砸開了3千多個保險箱，然後席捲贓物落跑。

在罪犯仍然逃逸無蹤之際，數百名憂心不已的銀行客戶則聚集在銀行外要求提供訊息。

廣告 廣告

警方指出，盜匪是從停車場鑽入銀行的地下金庫。

銀行方面說，這處分行在聖誕節假期間被闖入，在3250個客戶保險箱中有超過95%被不明的罪犯得手。

德國的公司行號在25日和26日的聖誕節假期都沒有營業。調查人員懷疑這幫人可能在假期和週末期間進入內部行竊，撬開了保險箱。直到29日凌晨火災警報器響起，緊急救難人員發現被鑽開的洞，這才知道金庫被洗劫一空。

內行人犯案

警方發言人告訴法新社，這起竊案的手法「確實非常專業」，並比擬為好萊塢賣座電影「瞞天過海」(Ocean's Eleven)。

2001年上映的「瞞天過海」是一部眾星雲集的好萊塢電影，主角群包括喬治克隆尼(George Clooney)、麥特戴蒙(Matt Damon)、布萊德彼特(Brad Pitt)、茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等A咖巨星。

德國警方發言人說，策劃並執行這起竊案在事前需要龐大的專業資訊、並投入大量的犯罪能量。

警方指出，數千個被洗劫的保險箱平均保險價值超過1萬歐元，因此估計損失大約是3千萬歐元。但有好幾位受害人告訴警方，他們的損失要遠超過保險箱的保險價值。 (編輯:柳向華)