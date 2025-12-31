「瞞天過海」真實版 耶誕大盜鑿穿金庫得手至少11億

（中央社柏林30日綜合外電報導）德國警方和銀行今天表示，竊賊利用耶誕長假期間，使用大型鑽頭鑽破一家銀行的金庫，竊走價值3000萬歐元（約新台幣11億元）的現金、黃金和珠寶，情節宛如電影「瞞天過海」。

法新社報導，這起驚天竊案發生在德國西部北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）的蓋爾森基興市（Gelsenkirchen），竊賊砸開了超過3000個保險箱並捲走財物。

根據警方說法，竊賊是從一個停車場鑽進儲蓄銀行（Sparkasse）的地下金庫。銀行方面表示，該分行「在耶誕假期期間遭人闖入」，且「超過3250個客戶保險箱，有95%以上遭不明人士破壞」。

廣告 廣告

據路透社報導，德國大多數商店和銀行從12月24日晚間開始在耶誕節期間關閉，警方是在12月29日週一凌晨火災警報響起後，才發現這個破洞。

警方表示，有目擊者報案稱，在27日至28日的夜間，看到數名男子在停車場的樓梯間搬運大袋子。

監視器畫面顯示，一輛黑色的奧迪（Audi）RS6昨天清晨駛離停車場，車內人員戴著口罩。警方指出，這輛車的車牌早先在漢諾威市（Hanover）失竊。

警方發言人告訴法新社，這起竊案「確實執行得非常專業」，並以好萊塢劫盜犯罪片「瞞天過海」（Ocean's Eleven）來比喻。

他說：「要策劃並執行這起案件，必定需要大量的事前專業知識與極大的犯罪能量。」

警方表示，數千個保險箱的平均保險價值超過1萬歐元，因此估計損失約為3000萬歐元。有數名受害者告訴警方，他們的損失遠遠超過保險箱的投保金額。

雖然竊賊仍然在逃，但數百名憂心忡忡的銀行客戶今天聚集在分行外要求說明。

一名男子在分行外等候時告訴德國「世界報」（Die Welt）：「我昨晚徹夜難眠。我們得不到任何資訊。」他補充表示，他使用這個保險箱已有25年，裡面存放著他的養老積蓄。

另一名男子則說，他用保險箱為家人存放現金和珠寶。

銀行方面表示已為客戶開設專線，所有受影響的客戶將盡快收到書面通知，同時銀行正與保險公司合作，以確定如何處理理賠事宜。（編譯：李佩珊）1141231