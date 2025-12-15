瞞天過海！2個夫家距離僅19公里 人妻「早出晚歸」維持跨國重婚1年

一樁涉及重婚的家庭醜聞在馬來西亞曝光。示意圖非當事人（pexels提供）

一樁涉及重婚的家庭醜聞近日在馬來西亞吉蘭丹曝光！1名人妻被揭發，在婚姻關係仍存續期間，竟祕密與另一名男子在泰國邊境註冊結婚長達1年。這起事件是由她的夫家親屬發現，引發了對伊斯蘭教法和法律正義的嚴肅呼籲。

綜合外媒報導，這樁「雙重婚姻」的祕密，是在去年12月6日被化名努爾（Nur）的小姑揭開序幕。努爾偕同警方和當地居民，前往她大嫂的第二任丈夫住處查證。

努爾受訪時表示，當場發現一名陌生男子在屋內，該男子坦承這名婦女是他的妻子，並出示了證據。根據該男子說法，兩人於去年11月5日在泰國宋卡府宗教局完成結婚手續，至今已有1年。

人妻瞞婚泰國一年，為何能同時騙倒兩家庭？

努爾指出，她的哥哥和這位妻子從未離婚，兩人對外表現得幸福美滿。然而，這位人妻卻採取兩邊跑的方式，白天在第二任丈夫家，晚上則回到原配家中，而兩處住家距離僅約19公里。

這位人妻卻採取兩邊跑的方式，白天在第二任丈夫家，晚上則回到原配家中。（翻攝畫面）

「如果這件事沒有曝光，我們不知道還會被欺騙多久，伊斯蘭教的聖潔將會受到玷汙。」努爾沉痛地表示。

事件曝光一週後，這位人妻不僅拒絕搬離原配的住家，還向警方提出假報案，指控小姑努爾對她進行騷擾。

重婚跨國登記，宗教局與法院將如何裁決？

努爾已向丹那美拉宗教局報案，但她抱怨當局遲遲未採取行動。她呼籲相關單位應嚴肅看待此事，強調這已非單純的家務事，而是涉及伊斯蘭教法規的聖潔與尊嚴，要求有關部門依據法律立即介入。

對於這起事件，政府相關官員南希（Nancy）表示，一旦收到完整的報告，會立即審查，並優先確定能採取哪些措施來幫助受牽連的子女。她強調，有關宗教與法律的事務，將會依循各自的職權範圍，交由相關機構處理。

