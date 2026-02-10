瞞男友偷出國竟塗改護照出境章！移民署識破移送法辦

高雄女子為瞞男友而塗改護照出入境章，觸犯變造準公文書罪。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 高雄一名羅姓女子去年獨自出國旅行，由於擔心男友發現，將護照上的出入境章用原子筆塗抹，從菲律賓返回高雄被移民署發覺有異當場逮捕，高雄地檢署考量女子初犯且犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元。

檢方調查指出，去年11月羅女搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」從菲律賓返回高雄，於高雄旅運中心排隊查驗進入國境時，被移民署人員發現護照有兩處出入境查驗章被原子筆塗抹掉，經詢問後羅女坦承是自己抹掉，當場被依變造準公文書罪逮捕。

廣告 廣告

羅女供稱塗改護照是因為偷暪男友出國，為了不讓男友起疑，才會用原子筆將出入境章抹掉，希望能藉此暪住自己出國的行蹤，沒想到護照上的查驗章屬於準公文書，隨意塗改已觸犯法律。

高雄地檢署審理後認為，羅女的行為雖已涉犯刑法行使變造準公文書罪，但檢察官考量犯後坦承不諱、態度良好，且過去並無前科，相信經歷此教訓應無再犯之虞，為勵其自新，裁定緩起訴1年處分，但須向公庫支付1萬元罰金。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

捷運新店站傳老翁持刀驚動大批警力！報案女子涉謊報遭送辦

快訊》高金素梅遭搜索 北檢：涉詐領助理費、協會補助款及醫材法