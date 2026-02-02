瞞疫情私埋死雞 豐康2業者聲押

台中豐原豐康畜牧場涉隱匿禽流感疫情，台中地檢署民國115年1月29日獲報後立案偵辦；2日檢警持搜索票帶回雲姓業者與苗栗後龍遭掩埋棄置斃死雞隻的顏姓地主等4人，檢方訊後認雲男、顏男涉犯《廢棄物清理法》等罪，當庭逮捕2人，並向台中地院聲請羈押禁見。

中檢表示，今年1月29日接獲台中市政府環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，指出雲姓業者經營的豐康畜牧場，因場內飼養之蛋雞發生禽流感（H5N1）涉有違反《廢棄物清理法》等情事，因本案涉及重大公共衛生與環境安全，檢察長張介欽指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，指揮偵辦。

中檢指出，為釐清豐康畜牧場內大量雞隻死亡並驗出H5N1禽流感，是否與日前苗栗縣後龍鎮排水溝及土地遭棄置、掩埋大量死雞案件有關，2日由5名檢察官指揮檢警，持台中地院核發之搜索票，同步搜索豐康畜牧場及雲姓業者住處，並約談雲男及其員工陳女、李女，以及後龍鎮遭掩埋死雞土地所有人顏男共4人到案說明。

經檢察官訊後認定，雲男涉犯《廢棄物清理法》、處理廢棄物致汙染環境、詐欺取財等罪，顏男則涉未經許可提供土地回填、堆置有害事業廢棄物等罪；且有湮滅證據、串供之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，當庭逮捕雲、顏2人，並向地院聲請羈押禁見，另豐康畜牧場員工陳女、李女，分別各以3萬元交保候傳。

中檢強調，非法棄置病死動物及未經許可處理廢棄物，不僅對環境安全造成嚴重危害，也可能引發重大公共衛生風險，影響民眾生命與健康，未來將持續查緝危害環境及公共安全的不法行為，並依法從嚴究辦。