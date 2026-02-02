即時中心／綜合報導

台中去（2025）年爆發非洲豬瘟疫情後，今年又發生畜牧場隱匿禽流感疫情！位於豐原的「豐康牧場」在上（1）月10日就有雞隻出現禽流感症狀，然而中市府動保處27日才開立移動管制書，已有上千隻病死雞被載運到苗栗掩埋棄置。昨（2）日台中地檢署持搜索票帶回雲姓業者等4人，經訊問後認定雲姓業者及顏姓地主涉犯廢棄物清理法嫌疑重大，晚間向法院聲押禁見；經台中地院召開羈押庭後，今（3）日清晨裁定雲姓業者羈押禁見，顏姓地主20萬元交保並限制住居。

廣告 廣告

中檢表示，上月29日接獲台中市環保局通報，指豐康畜牧場因場內飼養之蛋雞發生H5N1禽流感，涉有違反廢棄物清理法等情事。鑑於本案涉及重大公共衛生與環境安全，旋即立案積極指揮偵辦。

為釐清該畜牧場大量雞隻死亡並檢出感染H5N1禽流感，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，並全面查明相關事實，2日由檢方對雲姓業者經營的豐康畜牧場及住處同步執行搜索，並約談業者及陳姓、李姓員工，以及苗栗後龍遭掩埋棄置斃死雞隻的土地所有人顏姓男子，共4人到案說明。

經檢察官訊問後，認被告雲姓業者涉犯廢棄物清理法及刑法詐欺取財等罪嫌；另被告顏姓地主同樣涉犯廢棄物清理法，罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕2人，並向台中地院聲請羈押禁見。至被告陳姓、李姓員工則各諭知新台幣3萬元具保候傳。

經台中地院召開羈押庭後，於今日清晨裁定雲姓業者羈押禁見，顏姓地主20萬元交保並限制住居。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／瞞禽流感疫情！台中畜牧場將死雞埋苗栗 業者羈押禁見、地主20萬交保

更多民視新聞報導

美股全面收紅！台積電ADR漲逾3％ 台指期盤後飆漲625點

市場孤兒1／南門市場大火後「洗牌」 60年老攤商遇人頭戶搶飯碗慘失業

市場孤兒2／老年喪子隔代養小學孫 南門市場「雞捲姨」災後痛失飯碗哭了

