瞧不起臺北人，青鳥卻肖想打敗蔣萬安

罷團齊聚凱道籲同意罷免。資料照片：中央社

汪葛雷 / 網路媒體工作者

從上到下，當前的綠營皆懷抱著一種極為「彆扭」的心態，既不甘心接受大罷免大失敗事實，卻又不敢全面開幹，逆主流民意而為。進退失據之下，只好上位者屢屢胡言，下位者青鳥在網路上怪腔怪調、玩爛梗、恣意抹黑，搞得烏煙瘴氣。

大罷免大失敗無疑是今年的最大政治新聞，若無意外，也將是明年九合一大選前最後一次大型選舉，因此影響深遠。如今大罷免已過去四個月，賴清德民調雖稍微回升，但仍屬低迷不振。再加上國際局勢持續不利，川普政府和中遠臺，逼臺灣半導體遷美，看在臺灣人眼中，對民進黨抗中路線更是日益缺乏信心。

這種種加起來，我們可以明顯觀察到民進黨上上下下的不知所措，從大罷免前的拒發一萬，到大罷免後自打臉發一萬，從響應昭慧法師設定「拒領一萬」選項，到後來取消該選項，最終發一萬後還要在人民戶頭上標注「行政院發」，功勞照樣要搶，這些正是進退失據的最佳寫照。

而反應在民進黨的網路基層，也就是所謂的青鳥身上，他們的心態更是無比「彆扭」。對於藍營高人氣首長，如蔣萬安、盧秀燕等人，他們百般挑剔，甚至惡意醜化。日前青鳥就拿盧秀燕參加活動打光死白的影片、照片做文章，希望能臭鬥盧秀燕，然而事實證明，此等爛梗最終還是只能小圈子內自high，成不了氣候。

醜化現任者解決不了一個更關鍵的問題，那就是：「下一屆會贏嗎？」醜化抹黑藍白時，青鳥可謂人人一條龍，但談到「下一屆」，人人頓時變回一條蟲，許多人開始發表奇怪言論，如：

像陳時中這樣好的人才，選臺北也沒有贏，好的人才不值得被推出來給臺北人糟蹋！

臺北人自私自利，整天甘被中國洗腦，反正出事了怪中央，讓中央幫忙解決就好。做事民進黨，投票國民黨。

就讓王世堅去選就好了，他很會炒話題，選不上還是受政治重傷，我們也不心疼。（註：因王世堅常唱青鳥反調，青鳥雖不致於把他當背骨仔，但明顯不喜歡他。）

以上試舉三句青鳥言論，供各位讀者感受一下其中之荒謬。在他們眼中，已被主流民意否定的民進黨中央施政卻是完美無缺的，甚至還會替國民黨主政的地方政府擦屁股解決問題，毫無黨派之見。而可恨的選民卻忘恩負義，被中國洗腦，竟分不出優劣，所以「不值得為臺北推出好人才」。而相比其他民進黨人形象較好的王世堅，卻被當成是可以推出去當炮灰，自生自滅的。

這類的言論在網路絕非孤例，老實說也其情可憫。大罷免選前在街頭氣勢如虹，選後竟破蛋不可得，造成了青鳥極大的精神失調與優勢，這種狀況下仇恨不同意見者，就成了唯一的選項。但偏偏又不甘心對手繼續勝下去，所以只好一邊咒罵蔣萬安、盧秀燕等現任者，但談到下屆選舉時，又擺出一種「我不跟你認真玩」、「我沒認真投入喔，結果若我沒勝你不能說我不行」的幼稚態度—擺明要認輸嗎？

青鳥瞧不起臺北人、瞧不起蔣萬安、瞧不起盧秀燕、瞧不起臺中人，嘴上說不稀罕贏下這些縣市，但內心深入卻還是想勝。問題來了，一個不肯正視對手優點，拒絕承認對手實力與魅力，甚至一直醜化市民的政黨，2026焉能有突圍機會？

說來也真是讓人唏噓，2020年反送中與疫情初期無限風光，講話萬眾簇擁，無限風光的民進黨到哪裡去了？搞到現在無比狼狽，且毫無止血之勢，作為旁人，也只能為他們感到遺憾而已。■