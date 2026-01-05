瞪鏡頭畫面曝！160cm台灣黑熊「4進4出」阿里山工寮…翻冰箱咬爆罐頭

記者簡榮良／嘉義報導

真當自家廚房！嘉義阿里山鄉達邦村居民去年12月31日首次通報，工寮遭台灣黑熊入侵，冰箱門翻開、罐頭被暴力撕咬剩殘體，手法兇殘要是有人與牠不期而遇，後果不堪設想。為此，林業及自然保育署嘉義分署安裝監視系統，拍下黑熊熟門熟路，從元旦起幾乎天天上門「4進4出」。專家研判是隻身高160公分的成年公熊，因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，才會冒險覓食，如今「熊贓俱獲」畫面也曝光。

安裝監視系統，拍下黑熊熟門熟路，從元旦起幾乎天天上門「4進4出」。（圖／翻攝畫面）

根據現場裝設的紅外線相機拍下，一隻臺灣黑熊於1月1日至3日連續三天光臨工寮，加上跨年夜，總共「4進4出」，開啟冰箱、破壞儲水桶等覓食行為，手法相當兇殘。經專家依影像判定，該熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊。推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊才會冒險進入人類活動範圍覓食。

廣告 廣告

依據紅外線影像發現黑熊頭部有打鬥傷痕，研判身形為成年黑熊。（圖／翻攝畫面）

由於達邦社區已加入「台灣黑熊生態服務給付計畫」，居民此次主動通報將獲得獎勵金，若後續配合監測也有額外獎勵；至於黑熊造成的財物損失，林業署將在查核後進行核實補償。

為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取下列防範措施：不規律聲光干擾，於傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期。物理性阻隔與預警則由嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

臺灣黑熊再次侵擾工寮破壞儲水桶。（圖／翻攝畫面）

嘉義分署強調：「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內。露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。若發現黑熊，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打 24小時通報專線：0800-000-930（您您您 救山林）。

黑熊探頭探腦，一度望向監視器。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

翻列管名冊選妃…高官性侵弱勢少女「不只1人」？林岱樺開第一槍

血祭跨年夜…4槍轟2人「破胸、腿」！法官放殺手自由理由曝 檢警傻眼

不播了！總統開講節目「胎死腹中」阿扁證實：播出會被抓回籠子

台82快速道路自撞護欄…甩出「破頭軀體」躺內側命危！

