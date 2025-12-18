一瞬分心釀國道驚魂！施工車前減速 小貨車猛撞釀骨折

施工車前減速小貨車猛撞「卡車頭」駕駛受困國道。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號北向337公里處18日上午發生一起令人怵目驚心的追撞事故，1輛正在執行道路維護任務的移動性施工車，依作業規範行駛於外側車道並提醒後方車輛減速，導致該路段車流放慢，1部行駛在後方的自小客車依規定配合減速，未料卻遭到再後方一輛小貨車猛烈追撞，瞬間巨大撞擊聲響驚動周遭用路人。

事故發生於上午11時5分，正值施工車隊作業時段，據了解，小貨車疑似未保持足夠安全距離，也未即時注意前方路況變化，在車速未能有效降低的情況下，直接撞上前方自小客車，強烈衝擊造成小貨車車頭嚴重凹陷，男性駕駛腳部骨折，受困在變形車體內動彈不得。消防人員獲報後迅速到場，動用破壞器材切割車體，才順利將傷者救出，隨即送往醫院治療。

廣告 廣告

至於遭追撞的自小客車，車輛尾部亦有損傷，所幸駕駛與乘客僅受到輕微擦挫傷及驚嚇，兩人自行前往醫療院所就醫，並無生命危險。事故一度造成車流回堵，國道警察立即進行交通管制與現場處置，相關單位也加速清理，於中午前排除事故車輛，恢復通車。

國道警察初步調查後指出，雙方駕駛酒測值皆為0，已排除酒後駕車因素。初步研判，肇事主因為小貨車駕駛未保持安全距離、未專注注意車前狀況，詳細責任歸屬仍有待後續鑑定。警方也再次呼籲，用路人行駛高速公路時，務必專注前方路況，遇到施工路段應提早減速並保持車距，避免因一時分心，釀成難以挽回的事故。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？