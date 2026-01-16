瞬撞影片曝光！賓士C180雙門跑車追撞闖禍 26歲駕駛無照被抓包

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／新北報導

林姓男子無照駕駛雙門賓士跑車闖禍。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區14日發生一起車禍事故，林姓男子（26歲、無照）駕駛藍色雙門賓士C180跑車行經景平路時，疑未注意車前狀況，衝撞前方停等紅燈的2輛機車，造成兩名騎士受傷，肇事過程全被監視器拍下。

警方指出，李姓男子（21歲）、劉姓男子（20歲）當時騎機車沿景平路往華中橋方向行駛，在路口停等紅燈左轉時，遭後方同向林姓男子駕駛的小客車追撞，2名騎士手腳有些微擦、挫傷，後續已自行就醫。

林姓男子駕駛賓士雙門跑車行經景平路時，疑未注意車前狀況，衝撞前方停等紅燈的2輛機車。（圖／翻攝畫面）

警方表示，林姓男子未持有合格駕照，他自稱當時要開車到北市上班，未注意前方情況釀禍，警方已依規定製單告發。此外，雙方酒測值為0，詳細肇事責任仍待調查。

