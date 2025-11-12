瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險1／共伴效應豪雨狂襲！ 蘇澳市區淹水達1層樓高

蘇澳淹水，救生艇沿路救人。（蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風帶來的共伴效應影響，加上在宜蘭的地形交互作用影響，宜蘭蘇澳11日晚間下起超大豪雨，降雨量破紀錄，市區淹水深度快要一層樓高，店家一樓幾乎要滅頂，國軍出動戰車幫忙接駁民眾，救護人員也搭著救生艇沿路協助受困民眾脫困，蘇澳人度過驚魂的一夜。

家門前的馬路被淹到幾乎快半個汽車輪胎高，還有民眾索性不走了，乾脆用游的比較快。沒想到下一秒，一旁的變電箱居然爆炸，冒出火光，附近住戶看到也被嚇了一跳。宜蘭蘇澳鎮11日晚間持續下起超大豪雨，積水越淹越高。家電用品店騎樓已經快要看不見，大雨不斷，水淹將近一層樓高，一樓店家只剩屋簷。

有不少民眾因為大水受困屋內。救護人員搭著救生艇，撐著雨傘，穿梭大街小巷大喊：「有沒有要撤離的？有沒有民眾需要協助？」要前往救援的人員，但再怎麼努力往前划，救生艇還是不敵強勁的水流，依然停在原地，因為連救護車也被困在水中，出動6名男子合力一起推，才有辦法前進。國軍出動兩棲登陸戰車救援，戰車直接變成救生艇，載著許多民眾移動。

大雨狂下讓蘇澳鎮都泡在水裡，滾滾泥水就像土石流般，淹沒整條馬路及民宅門口，黃泥水也淹到腳踝高度。樓梯變成小瀑布，大水不斷往屋內灌，住戶根本無計可施。就連一樓夾娃娃機店也被淹的半台機身高，水甚至淹到半個成人高。大水灌進一樓，就連青蛙也跟著雨水進到民宅內，民眾無奈大吼：「怎麼會有青蛙啦！吼唷！」颱風沒有登陸宜蘭，卻讓蘇澳大淹水。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





