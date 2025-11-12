瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險3／宜蘭連下4小時暴雨 土石流灌南方澳民宅

土石流衝入民宅，當地宮廟「池碧宮」也成受災戶。

大雨不停下，南方澳也是受災嚴重，南興里發生土石流，黃泥水不斷往馬路灌，有民眾來不及放置防水閘門，泥水直灌家裡。今（12日）一早，雖然大水已經消退，但是滿滿都黃泥巴，蘇澳鎮公所派出怪手跟小山貓協助民眾進行清理。

宜蘭縣土石流不斷，沿著街道一直往下衝，所到之處都是滿滿黃泥水，機具已經抵達，但是跟不上土石流沖刷速度，只能清多少算多少。最新畫面顯示，大水不斷從山坡上流下來，夾雜著許多石塊，一路順著水流灌進民眾家。居民：「先清一清那個冰櫃，有辦法先清好。」積水慢慢消退之後，剩下厚厚泥巴留在現場。家裡地板充斥著泥濘，上面布滿一個個腳印。

廣告 廣告

南興社區土石流頻繁發生，有行動不便的民眾無奈表示，家裡都有先備防水閘，但事發太過突然來不及放置，泥水直灌家裡。民眾：「沒辦法清理，對，腰不好，才會裡面都沒整理，大家都清好了我還沒清。」記者：「啊你兒子呢？」民眾：「我兒子也殘障（身障）。」記者：「颱風來會這樣嗎？」民眾：「颱風來比較不會這樣，沒有像今天這麼嚴重，上次來也沒有這麼嚴重。」

宜蘭縣南方澳南興里11日晚上連下4小時的雨，不只民宅受災，就連當地廟宇也受害。池碧宮主委陳志賓嘆道：「（里民的辦事處跟休息室呢？）那個也被土石流直接流過去，冰箱都被直接沖走、歪掉。」

被問到損失，陳志賓無奈表示：「現在裡面也沒辦法進去看啊，停車場裡面啊。」記者：「裡面有車嗎？」陳志賓：「有啊。」記者：「啊不就泡水了？」陳志賓：「對啊對啊。」公所緊急派來的怪手持續作業，要儘快將街道上的土石清理完畢。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險1／共伴效應豪雨狂襲！ 蘇澳市區淹水達1層樓高

瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險2／蘇澳大雨煙波大飯店也遭殃 地下室30輛車都泡水

瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險4／獨家／宜蘭淹水「外國肌肉男」泳圈救友 還抬阿嬤上二樓避難