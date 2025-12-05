瞬間曝光！國軍砲擊演練 民宅遭榴彈擊中

彰化縣溪州鄉大庄村4日驚傳砲彈誤射事件。（圖／東森新聞）





彰化縣溪州鄉大庄村4日驚傳砲彈誤射事件。當地住戶突然聽到巨響並感受到地面震動，起初以為發生意外，查看監視器後才發現，竟然是一枚國軍砲彈直接飛入自家周邊。國軍當時正在進行實砲射擊演練，未料一枚155公厘榴彈失控，偏離預定方向，造成3戶民宅受到波及。

事發當下，住戶剛踏進家門不久，屋外便傳來巨大爆裂聲，遮雨棚瞬間被炸開，旁邊的路樹也遭到撞擊而倒下，壓毀圍籬。監視器畫面則劇烈搖晃，碎片四散，驚險畫面讓住戶回想仍心有餘悸。

根據調查，砲彈首先擦過第1戶民宅的鐵皮遮雨棚邊角，並撞擊鋁門後再彈飛，接著衝向隔壁住戶，撞斷1棵路樹後再次彈起，最後又飛行約250公尺，撞上第3戶民宅外牆才停止。所幸3戶人家皆無人受傷。

陸軍表示，接獲通報後，砲射中心指揮官立即前往現場向居民致歉，住戶亦表示理解。目前已成立專案小組，釐清砲彈偏離原因，並承諾強化演訓風險控管。軍方也將負責民宅修復與後續補償。儘管無人傷亡，但砲擊訓練砲彈射進民宅，仍讓住戶驚魂未定。

