瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級

近日氣溫逐漸回暖，不過週末天氣恐再度大降溫，最低跌破10度或更低溫，天氣粉專示警，強烈冷空氣南下後，有機會升級為「寒流」等級。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依最新模式資料研判，週末將有一波強烈冷氣團影響台灣，低溫預估落在10至13度之間，冷度預估落在「強烈冷氣團到寒流」之間，各地氣溫將會從25度左右暴跌到10度低溫。

週五晚間變天！部分地區有雨

中央氣象署 表示，週五（6日）晚間起至週六（7日），鋒面通過後天氣轉為有雨，並伴隨氣溫明顯下滑。中部以北、東北部及東部將快速轉冷，其他地區在清晨與夜晚也會感受到明顯寒意。降雨方面，北部、東北部及東部有短暫雨，東南部地區與恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區則有零星降雨，其餘地區多為多雲天氣。

氣象署指出，週日（8日）至週一（9日）清晨，強烈大陸冷氣團甚至不排除寒流南下，各地天氣將明顯寒冷，8日西半部山區亦可能出現零星降雨，提醒民眾留意低溫變化，做好保暖準備。

粉專「天氣風險」分析師林孝儒則表示，本波冷空氣最冷時段，預估落在週六夜間至下週一清晨。北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度；若再配合夜間輻射冷卻，沿海空曠地區及近山平地，不排除下探至10度甚至更低。

高山地區恐降雪！

林孝儒指出，這波冷空氣強度不排除達到寒流等級，且在高山地區，海拔3000公尺以上已有出現固態降水的條件，可能降雪或出現霰。預估要到下週一白天起，冷空氣才會逐步減弱，氣溫才有機會緩慢回升，實際變化仍需持續關注最新預報。

林孝儒也提醒，週末到下週一，全台將明顯降溫轉冷，民眾務必注意保暖與低溫防範，尤其是長者及慢性心血管、呼吸道疾病患者，應儘量減少在清晨與夜間的低溫戶外活動，以降低身體不適與健康風險。

