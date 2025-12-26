瞬間爆發、降速 共軍秀福建艦電磁彈射器 助空警600能起降

瞬間爆發、瞬間煞停！中共大秀福建艦「電磁彈射」科技，宣稱只需兩秒就能讓戰機升空，也意味著速度較慢的「空警600」預警機能順利起降，讓共軍艦隊防空網更立體。專家示警，台灣必須加速強化「反航艦」的不對稱戰力。

中共第三艘航空母艦福建艦於11月入列後，日前首度公開展示其電磁彈射能力。央視記者實地探訪，強調啟動時即便距離很近也相當安全，並展示艦載機彈射起飛時間僅需2秒，在彈射跑道上能同時完成高速爆發與瞬間降速為零。

中共大秀福建艦電磁彈射科技，宣稱兩秒即可讓戰機升空。（圖／央視）

中共福建艦人員對央視記者說：「基本上就停在我腳下這個位置，就這個位置，準準的，不會有變，我覺得這個衝擊力要比剛才，突然爆發的，給我的震撼還要強烈，在這麼短的（時間內），速度突然降為零，這真的是一個挑戰。」

戰機從航艦起飛雖不稀奇，但共軍此次展示驗證了「空警600」空中預警機的起降能力，這正是得益於電磁彈射技術。專家分析，這將讓共軍艦隊的防守能力大幅提升。

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲說：「空載的預警機當然也就可以，對艦隊形成一個立體的防空網，是所謂的055或052的這個陣列雷達，形成立體的這個監控，那可以有效反制，低空飛行巡弋飛彈等等的，也就是要突防的話會比較困難。」

專家建議台灣應借鏡解放軍過往思路，精進「反航艦」戰力。（圖／央視）

福建艦飛行甲板配置三個電磁彈射器及一套阻攔裝置，且艦橋設計比過去更小，騰出最大空間給飛行甲板。對此，中國大陸官媒宣稱，人民海軍僅用十餘年時間，就走完了別國數十年的航母發展之路。面對共軍持續展現軍事肌肉，台灣該如何應對？專家建議可參考過往解放軍的研究思路。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「這時候可以去參考過去，解放軍在研究如何去對付，美國的航空母艦打擊群，我們這幾個方向，其實與其說是不對稱，不如說也是在精進，我們所謂的『打航艦、反航母』的一個實力。」

